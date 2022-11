Οικονομία

ΣΕΒΕ: Οι εξαγωγές έσπασαν το φράγμα των 40 δις

Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών. Ξεπέρασαν την επίδοση του 2021 από το α’ εννεάμηνο 2022.



Το φράγμα των 40 δις έσπασαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, επίδοση η οποία αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών τόσο στο υπό εξέταση διάστημα, όσο και στο σύνολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.11.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 41,1% συγκριτικά με πέρυσι με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τη συνολική επίδοση-ρεκόρ του 2021 (ήτοι 39,9 δις ευρώ). Τη θετική αυτή επίδοση επισκιάζει ο υψηλός πληθωρισμός που διαμορφώθηκε σε 12,0% το Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και το αρνητικό ρεκόρ εμπορικού ελλείμματος που ξεπέρασε τα 27 δις ευρώ στο υπό εξέταση διάστημα.

Οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 4.726,2 εκατ. Ευρώ. Έναντι 3.742,8 εκατ. και 2.583,7 εκατ. τους αντίστοιχους μήνες του 2021 και του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε 26,3%, δηλαδή 983,4 εκατ. ευρώ και 82,9%, δηλαδή 2.142,5 εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 8.332,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.859,1 εκατ. ευρώ πέρυσι και 4.235,4 εκατ. ευρώ πρόπερσι με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 42,2%, δηλαδή 2.473,6 εκατ. ευρώ και 96,7%, δηλαδή 4.097,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1.490,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 70,4% και διαμορφώθηκε σε 3.606,5 εκατ. Ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών άνευ πετρελαιοειδών έφτασε τα 3.035,0 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022, αυξημένη κατά 456,1 εκατ. ευρώ (ήτοι 17,7%) συγκριτικά με πέρυσι, ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 999,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,9% και διαμορφώθηκε σε 5.373,3 εκατ. Ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2.338,3 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022 έναντι ελλείμματος ύψους 1.794,7 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 40.554,3 εκατ. ευρώ έναντι 28.742,7 εκατ. ευρώ πέρυσι και 22.404,7 εκατ. ευρώ πρόπερσι, αυξημένη κατά 11.811,6 εκατ. ευρώ (ήτοι 41,1%) και 18.149,6 εκατ. ευρώ (ήτοι 81,0%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 67.854,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 48,9%, δηλαδή 22.287,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το α’ εννεάμηνο του 2021, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 27.300,2 εκατ. ευρώ Αυξημένες κατά 23,8% (δηλαδή 4.992,4 εκατ. ευρώ) ήταν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 25.944,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 45.350,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 10.642,1 εκατ., δηλαδή 30,7%).

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά 1.739,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 38,6%, τα τρόφιμα κατά 867,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,1%, τα χημικά κατά 290,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά 755,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,2%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 579,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,7%, οι πρώτες ύλες κατά €91,9 εκατ., δηλαδή 7,6%, τα ποτά και καπνά κατά 118,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9%, τα λίπη και έλαια κατά 68,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά 170,1 εκατ., δηλαδή 46,2%.

Σε ό,τι αφορά στις χώρες όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το 54,7% (ήτοι 22,2 δις) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών και το 65,7% (ήτοι 17,1 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες το 45,3% (ήτοι €8,4 δις) στο σύνολο και το 34,3% (ήτοι 8,9 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή.

