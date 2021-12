Οικονομία

Εξαγωγές: Νέα μεγάλη άνοδος τον Οκτώβριο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ανοδικό ράλι των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες για ακόμη έναν μήνα κατέγραψαν νέα μεγάλη αύξηση και απέδειξαν πως η δυναμική που έχουν αναπτύξει εδώ και μερικά χρόνια δεν είναι συγκυριακή, αλλά εδράζεται σε στέρεες βάσεις.

Αυτό σημειώνει ο Πανελλήνιος Συνδεσμος Εξαγωγέων σε ανακοίνωσή του, αλλά προσθέτει πως στον αντίποδα, μόνιμη πηγή προβληματισμού αποτελεί η ταυτόχρονη σημαντική άνοδος των εξαγωγών και η περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, παράγοντες που υπογραμμίζουν την ανάγκη συνέχισης στήριξης της εγχώριας παραγωγής.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 3,71 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 36,6%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 5,87 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 42,1%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Καταλυτικό ρόλο στη νέα μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών έπαιξαν όλοι οι κλάδοι με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Χημικών (-1,4%).

Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση για τον Οκτώβριο του 2021 καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+143,4%), των Βιομηχανικών (+37,3%), των Τροφίμων (+9,5%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (+22,8%) και των Πρώτων Υλών (+50,2%), ενώ στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (+1,1%).

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Ποτών & Καπνού (+3,7%), Λαδιών (+37,8%) και τα χαμηλής σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικά Προϊόντα (+13,3%).

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) Χριστίνα Σακελλαρίδη, δήλωσε τα εξής: «Η νέα μεγάλη άνοδος των ελληνικών εξαγωγών αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα καθώς δείχνει πως οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι κρίκοι της εξωστρέφειας αποδίδουν καρπούς προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Κόντρα στις αντιξοότητες και στα προβλήματα που δημιουργεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα η υγειονομική κρίση, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να ενισχύουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Βέβαια, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, καθώς υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις που αναδύονται και δυσχεραίνουν το επιχειρείν, με βασικότερα την ανησυχητική αύξηση του ενεργειακού κόστους και την άνοδο του κόστους των πρώτων υλών διεθνώς. Πάντως, όλα δείχνουν ότι εκτός απροόπτου οι ελληνικές εξαγωγές θα πετύχουν και φέτος ρεκόρ, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, τεράστια άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2021, καθώς αυξήθηκαν κατά 994 εκατ. ευρώ ή κατά 36,6% και ανήλθαν σε 3,71 δισ. ευρώ έναντι 2,72 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 2,59 δισ. ευρώ από 2,24 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 353 εκατ. ευρώ ή κατά 15,8%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η σημαντικότατη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 143,4%.

Ωστόσο, πολύ μεγάλη άνοδος καταγράφεται και στις εισαγωγές τον Οκτώβριο του 2021, καθώς αυξήθηκαν κατά 1,74 δισ. ευρώ ή κατά 42,1% και ανήλθαν σε 5,87 δισ. ευρώ έναντι 4,13 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 4,20 δισ. ευρώ από 3,56 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 639 εκατ. ευρώ ή κατά 17,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 κατά 746,2 εκατ. ευρώ ή κατά 52,8%, στα -2,16 δισ. ευρώ από -1,41 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,61 δισ. ευρώ από -1,32 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 286,4 εκατ. ευρώ ή κατά 21,7%.

Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Οκτωβρίου, ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και οδηγεί σε θεαματική αύξηση των εξαγωγών της χώρας για το δεκάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου αυξάνονται κατά 7,28 δισ. ευρώ ή κατά 29% και ανήλθαν σε 32,40 δισ. ευρώ από 25,12 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020, στα 23,50 δισ. ευρώ από 19,75 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 3,74 δισ. ευρώ ή κατά 19%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά 10,90 δισ. ευρώ ή κατά 27%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 51,24 δισ. ευρώ έναντι 40,34 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 38,72 δισ. ευρώ από 32,78 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 5,94 δισ. ευρώ ή κατά 18,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2021 αυξήθηκε κατά 3,62 δισ. ευρώ ή κατά 23,8%, στα -18,84 δισ. ευρώ από -15,22 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -15,22 δισ. ευρώ από -13,03 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,19 δισ. ευρώ ή κατά -16,8%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ κατά 27,5%, ενώ προς τις τρίτες χώρες καταγράφεται τεράστια αύξηση της τάξεως του 48,1%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα σχεδόν εξισορροπείται. Οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση προς τις χώρες της ΕΕ κατά 16,3%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφουν άνοδο κατά 14,8%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 3,5 μονάδες περίπου και άγγιξε το 52,2% έναντι 55,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, που διαμορφώθηκε στο 47,8% έναντι 44,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 63,4% και των τρίτων χωρών στο 36,6%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (21,2%) ενώ σημαντικότατα (39,7%) αυξήθηκε και προς τις τρίτες χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 20,4% και μικρότερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις τρίτες χώρες κατά 16,2%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2021 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Χημικών (-1,4%).

Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση για τον Οκτώβριο του 2021 καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+143,4%), των Βιομηχανικών (+37,3%), των Τροφίμων (+9,5%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (+22,8%) και των Πρώτων Υλών (+50,2%), ενώ πρακτικώς στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (+1,1%). Σημαντική αύξηση εμφανίζουν και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Ποτών & Καπνού (+3,7%), Λαδιών (+37,8%) και τα χαμηλής σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικά Προϊόντα (+13,3%).

Εξετάζοντας το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, σημαντικότατη άνοδο καταγράφουν όλες οι μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, ανεξαιρέτως.

Αναλυτικότερα, σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών & Καυσίμων (+67,3%), Βιομηχανικών (+26,4%), Τροφίμων (+10,1%), Χημικών (+14%), Μηχανημάτων (+18,2%), Διαφόρων Βιομηχανικών (+20,8%), Πρώτων Υλών (+46%), Ποτών & Καπνού (+14,5%), Λαδιών (+37,1%) και Εμπιστευτικών Προϊόντων (+10,9%).