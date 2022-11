Κοινωνία

Βραυρώνα: Φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε μονοκατοικία στην περιοχή της Βραυρώνας.

Όπως έκανε γνωστό ο δημοτικός σύμβουλος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, ο οποίος δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από την φωτιά, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο, η οποία έκαιγε ανεξέλεγκτη.

Παρά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία έσβησε την φωτιά λίγη ώρα μετά, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή εγκλωβισμος ατόμου.

Βίντεο: Facebook/PanagiotisLamprou

