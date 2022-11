Οικονομία

Moody’s: Αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες

Τι αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες.



O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, αναβάθμισε σήμερα το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών κατά μία ή δύο βαθμίδες, καθώς και την αυτοτελή βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA) τριών από τις τράπεζες αυτές.

Οι προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των καταθέσεων για δύο τράπεζες, άλλαξαν σε σταθερές από θετικές μετά τις αναβαθμίσεις τους, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις τράπεζες παρέμειναν θετικές.

Ειδικότερα,

Για την Alpha Bank ο οίκος αναβάθμισε την αυτοτελή πιστοληπτική αξιολόγηση στο b1 από b2 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων στο Ba2 από B1.

ο οίκος αναβάθμισε την αυτοτελή πιστοληπτική αξιολόγηση στο b1 από b2 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων στο Ba2 από B1. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση αναβαθμίστηκε στο b2 από b3 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων στο Βa3 από Β2.

η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση αναβαθμίστηκε στο b2 από b3 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων στο Βa3 από Β2. Για την Εθνική Τράπεζα , η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο b1 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Ba2 από Ba3.

, η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο b1 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Ba2 από Ba3. Για την Eurobank , η αυτοτελής αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο b1 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Ba2 από Ba3.

, η αυτοτελής αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο b1 και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Ba2 από Ba3. Για την Τ ράπεζα Αττικής, η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο caa3, ενώ το αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Caa1 από Caa2.

η αυτοτελής πιστοληπτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο caa3, ενώ το αξιόχρεο των καταθέσεων αναβαθμίστηκε στο Caa1 από Caa2. Για την Παγκρήτια Τράπεζα, η αυτοτελής αξιολόγηση αναβαθμίστηκε στο caa2 από caa3 και το αξιόχρεο των καταθέσεων στο Β3 από Caa2.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Moody's, οι αναβαθμίσεις καθοδηγήθηκαν από τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, τις σημαντικές ενισχύσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, τη βελτίωση των κερδών από τις βασικές πηγές δραστηριότητάς τους, και στην περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας, από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της.

Βασικός μοχλός για τις νέες αξιολογήσεις είναι η βελτιωμένη οικονομική θέση της Ελλάδας, με καλύτερες λειτουργικές και πιστωτικές συνθήκες, που προσφέρουν ένα πιο υποστηρικτικό λειτουργικό περιβάλλον για τις τράπεζες της χώρας.

Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε σοκ. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι ο Moody's αναβάθμισε το μακροοικονομικό προφίλ για την Ελλάδα σε «μέτριο» από «αδύναμο» και αναθεώρησε επίσης ανοδικά τις υποθέσεις της για την αξία των ανακτήσεων, σε ένα σενάριο εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών, που είναι ο βασικός μοχλός για τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου των καταθέσεων και για τις έξι τράπεζες.

«Αυτές οι θετικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον, σηματοδοτούν επίσης χαμηλότερους κινδύνους για τα προφίλ φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών», σημειώνει ο οίκος.

Ο ισχυρός τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις, θα οδηγήσουν σε μία ισχυρή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 5,3% το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου, υψηλότερα σε σχέση με την αύξηση 2,2% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. «Αν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σημαντικά στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας διαχέονται σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις και εξασθενούν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τις άλλες χώρες της ΕΕ», σημειώνεται.

Οι πιστωτικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με μία σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 9,5% των συνολικών δανείων τον Ιούνιο του 2022, από περίπου 40% τον Δεκέμβριο του 2019 και σχεδόν 50% το 2015. «Αυτό έχει βελτιώσει επίσης την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία και την ικανότητα αποπληρωμής τους από τους δανειολήπτες».

«Με δεδομένες τις παραπάνω βελτιώσεις στην οικονομία, ο Moody's αναθεώρησε τις υποθέσεις του για την αξία ανάκτησης σε ένα σενάριο εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών, κάτι που ευνοεί τα συνολικά πιστωτικά προφίλ και το αξιόχρεο των καταθέσεών τους», σημειώνει ο οίκος.

