Εκβίαζε τον εραστή της: Ήθελε 50000 ευρώ για να μην το πει στην γυναίκα του!

42χρονη εκβίαζε τον παντρεμένο εραστής της. Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση.

Μία 42χρονη κατηγορείται ότι αξίωνε εκβιαστικά το ποσό των 50.000 ευρώ από 52χρονο, προκειμένου να μην αποκαλύψει στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον ότι διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών Θεσσαλονίκης, όπου προσέφυγε με καταγγελία ο 52χρονος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο καταγγέλλων φέρεται να κατέθεσε, ακόμη, ότι η 42χρονη, υπήκοος Συρίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας απαίτησε από τον ίδιο την υπογραφή σχετικού εγγράφου για την από μέρους του καταβολή σε αυτήν 20.000 και 10.000 ευρώ.

Σε βάρος της αλλοδαπής γυναίκας σχηματίστηκε και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα δικογραφία για απόπειρα εκβίασης.

