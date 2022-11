Οικονομία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Χρέωση σε οδηγούς που καθυστερούν σε αφίξεις - αναχωρήσεις

Πόσο θα διαρκεί ο χρόνος διέλευσης, στάσης και εξόδου για τα οχήματα. Η ανακοίνωση της εταιρείας.



«Η αύξηση της επιβατικής κίνησης σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 2019, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα έντονη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου στη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας που διαμόρφωσε η πανδημία, απαιτούν στοχευμένες λύσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών», υποστηρίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και γνωστοποιεί ένα νέο έργο που θα τεθεί σε ισχύ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες χωρητικότητας όσο και τα παράπονα των ταξιδιωτών για την αρνητική εικόνα συνωστισμού που δημιουργείται από οχήματα που σταθμεύουν παράνομα στις προσβάσεις, το έργο -του οποίου οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο και θα ολοκληρωθούν πριν το επόμενο καλοκαίρι- αφορά στη διαμόρφωση εισόδων και εξόδων στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων, οι οποίες θα ελέγχονται με αυτόματο σύστημα ανακλινόμενων μπαρών. Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που είναι απόλυτα συμβατές με τις διεθνείς πρακτικές, όπως άλλωστε εφαρμόζονται πλέον και στα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, έχουν προηγηθεί συγκοινωνιακές μελέτες που αποδεικνύουν τη λειτουργικότητά τους».



«Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χρόνος διέλευσης, στάσης και εξόδου θα οριστεί σε 10 λεπτά, με σκοπό να αποθαρρύνεται η παρατεταμένη παραμονή για την οποία ο χώρος δεν επαρκεί, καθώς δεν είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. H υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου παραμονής και η στάση των οχημάτων στους χώρους αυτούς πέραν των 10 λεπτών, θα επιφέρει χρέωση. Σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, η ρύθμιση αυτή αποτελεί διαδεδομένη και επιτυχημένη πρακτική με πολύ υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης των οδηγών σε σύντομο χρονικό διάστημα και συμβάλλει σημαντικά στην τήρηση των χρόνων και στην αποσυμφόρηση των χώρων διέλευσης των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ποσά που θα προέλθουν από τη χρέωση αυτή, θα διατεθούν για την ενίσχυση φορέα οδικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, η παροχή δωρεάν χρόνου παραμονής στους χώρους στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 & 2 για 20 λεπτά θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες.



Παράλληλα, ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν, φυσικά, για τους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα και αυξημένες ανάγκες. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ξεκινώντας από το εξωτερικό διάζωμα Αναχωρήσεων (χώρος αποβίβασης) και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στο εξωτερικό διάζωμα Αφίξεων (χώρος επιβίβασης). Το οδικό τμήμα που εξυπηρετεί τους χώρους στάθμευσης (Μικρής Διάρκειας 1 & 2), το ξενοδοχείο καθώς και τη διαμπερή διέλευση οχημάτων από Νότο προς Βορρά για την Αττική οδό δεν θα επηρεαστεί από τα έργα. Περαιτέρω ενημερώσεις για την πορεία των έργων και σχετικές χρηστικές πληροφορίες θα παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.



Ζητούμε τη συνεργασία του κοινού στην προσπάθεια αυτή, τόσο κατά την περίοδο των κατασκευαστικών παρεμβάσεων όσο και μετά την εφαρμογή της νέας αναγκαίας ρύθμισης, προκειμένου να προσφέρουμε την καλή εικόνα που αρμόζει στη βασική πύλη άφιξης και αναχώρησης από την πόλη και τη χώρα μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

