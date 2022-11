Κοινωνία

Αδελφοκτονία στη Μάνδρα - 14χρονος: Ελεύθερος με αναμορφωτικά μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα με καραμπίνα τον 17χρονο αδελφό του. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα με καραμπίνα τον 17χρονο αδελφό του, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Μάνδρα .

Το αγόρι απολογήθηκε στην Ανακρίτρια Ανηλίκων για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 14χρονου, το παιδί ισχυρίζεται πως ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνει και η ιατροδικαστική εξέταση.

Για τον 14χρονο ορίστηκε το αναμορφωτικό μέτρο της παρακολούθησης από κοινωνικό επιμελητή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταλλάξεις κορονοϊού: “Σαρώνει” η Όμικρον5 στην Ελλάδα

Άρτα: Μαθητής έμεινε παράλυτος μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Έκλεβαν καταλύτες με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο