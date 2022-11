Κόσμος

Powerball: Ένας νικητής κέρδισε πάνω από 2 δις δολάρια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε λοταρία παγκοσμίως, ύστερα από δεκάδες διαδοχικά τζάκποτ.



Ένας υπερτυχερός από την Καλιφόρνια κέρδισε 2,04 δισεκατομμύρια δολάρια στο Powerball, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε λοταρία παγκοσμίως, ύστερα από δεκάδες διαδοχικά τζάκποτ.

Μόλις ένας λαχνός βρέθηκε με τους τυχερούς αριθμούς 10, 33, 41, 47, 56 και Powerball το 10. Ο νικητής είχε ραντεβού με την τύχη του σε κατάστημα της Αλταντίνα στην Καλιφόρνια.

Πλέον θα πρέπει να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό σε 30 ετήσιες δόσεις ή αν ο λαχνός του εξαργυρωθεί άμεσα με 997,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους κανόνες του Powerball.

Πριν από αυτήν την κλήρωση, δεν είχε βρεθεί υπερτυχερός σε 40 διαδοχικές κληρώσεις, με αποτέλεσμα το τζάκποτ του Powerball να εκτοξευθεί σε ένα αστρονομικό ποσό που ξεπέρασε τελικά τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πιθανότητες να πετύχει κάποιος το τζάκποτ, αγοράζοντας έναν λαχνό αξίας δύο δολαρίων, είναι μία στα 292,2 εκατομμύρια. Συγκριτικά, η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό είναι μία στο εκατομμύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κινεζικός πύραυλος: Ποια ελληνική πόλη ήταν στη ζώνη συντριβής του; (ντοκουμέντο)

Χαλκιδική - Βιασμός: 22χρονη περιγράφει στον ΑΝΤ1 τον “εφιάλτη” που βίωσε (βίντεο)

Γυναικοκτονία στη Μεσσήνη: σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε