Ουκρανία – Χερσώνα: Αποχωρούν οι Ρώσοι

Μεγάλη νίκη για τις ουκρανικές δυνάμεις, που ανάγκασαν τις ρωσικές σε οπισθοχώρηση.

Οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν χθες Τετάρτη διαταγή από τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου να αποχωρήσουν από την κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας και να σχηματίσουν γραμμή άμυνας στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια από τις πιο αξιοσημείωτες αναδιπλώσεις του ρωσικού στρατού και πιθανόν σημείο καμπής στον πόλεμο, ο οποίος πλησιάζει στη συμπλήρωση εννέα μηνών από την έναρξή του.

Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενημέρωσε τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου ότι δεν είναι πλέον δυνατό να συνεχιστεί η τροφοδοσία της πόλης. «Έχοντας αξιολογήσει διεξοδικά την παρούσα κατάσταση, προτείνεται η συγκρότηση γραμμής άμυνας κατά μήκος της αριστερής (ανατολικής) όχθης του ποταμού Δνείπερου», δήλωσε ο Σουροβίκιν, υποδεικνύοντας τις θέσεις των στρατευμάτων σε χάρτη του οποίου οι λεπτομέρειες ήταν γκριζαρισμένες για το τηλεοπτικό κοινό. «Κατανοώ ότι πρόκειται για πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά έτσι θα διασφαλίσουμε αυτό που είναι σπουδαιότερο: τις ζωές των στρατιωτών μας και γενικότερα το αξιόμαχο των δυνάμεών μας, που είναι μάταιο να συνεχίσουμε να διατηρούμε σε περιορισμένη ζώνη στη δεξιά (δυτική) όχθη (του Δνείπερου)», συνέχισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Κίεβο ανακοίνωσε σημαντικές επιτυχίες του ουκρανικού στρατού στην αντεπίθεση που εξαπέλυσε για την ανακατάληψη περιοχών στην περιφέρεια της Χερσώνας. Στο ίδιο διάστημα, οι Ρώσοι εισβολείς είχαν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για τη μετεγκατάσταση περίπου 100.000 κατοίκων στην αντίπερα όχθη του Δνείπερου.

Η Χερσώνα είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης ουκρανικής περιφέρειας – μιας από τις τέσσερις που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι εντάσσονται «δια παντός» στη Ρωσική Ομοσπονδία και το Κρεμλίνο ανέφερε ότι έχουν πλέον τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Μόσχας.

Αφού άκουσε την εισήγηση του στρατηγού Σουροβίκιν, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου δήλωσε: «Συμφωνώ με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις σας. Η ζωή και η υγεία των Ρώσων στρατιωτών αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα για εμάς. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την απειλή για τον άμαχο πληθυσμό». «Προχωρήστε με το σχέδιο αποχώρησης των στρατευμάτων και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά προσωπικού, όπλων και εξοπλισμού στην αντίπερα όχθη του ποταμού Δνείπερου», ήταν η εντολή του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας.

Την εξέλιξη είχαν προβλέψει Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές σε αναρτήσεις τους, χαρακτηρίζοντάς την «οδυνηρό πλήγμα» για τον ρωσικό στρατό. «Προφανώς θα εγκαταλείψουμε την πόλη, όσο οδυνηρό κι αν είναι να γράφουμε για αυτήν τώρα», ανέφερε ο μπλόγκερ War Gonzo, ο οποίος έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο Telegram. «Με απλά λόγια, η Χερσώνα δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο με γυμνά χέρια… Ναι, είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία του ρωσικού στρατού. Στην ιστορία του ρωσικού κράτους. Τραγική σελίδα».

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του δεύτερου στην ιεραρχία της διορισμένης από τη Μόσχα διοίκησης στη Χερσώνα. Ο Κίριλ Στρεμούσοφ σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε τροχαίο δυστύχημα. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, λίγες μόλις ώρες προτού βρει τον θάνατο, ο Στρεμούσοφ κατήγγειλε τους ουκρανούς «Ναζί», ενώ υποστήριζε ότι ο ρωσικός στρατός είχε τον «απόλυτο έλεγχο» της κατάστασης στον νότο.

Μπάιντεν: Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει προβλήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχολίασε ότι η ανακοινωθείσα αποχώρηση των ρώσων εισβολέων από τη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, δείχνει ότι ο ρωσικός στρατός έχει πραγματικά «προβλήματα».

«Αυτό είναι απόδειξη ότι ο ρωσικός στρατός έχει πραγματικά προβλήματα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρετίζει την απελευθέρωση περισσότερων ουκρανικών εδαφών

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε πως είναι «ενθαρρυντικό» να βλέπει ότι ο ουκρανικός στρατός καταφέρνει να απελευθερώσει περισσότερα εδάφη της χώρας, μετά τη διαταγή του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας στις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τη Χερσώνα.

Σε συνάντηση που είχε στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Οι νίκες, τα οφέλη που αποκομίζουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανήκουν στους γενναίους, θαρραλέους ουκρανούς στρατιώτες. Ωστόσο, η υποστήριξη που λαμβάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τους συμμάχους και εταίρους τους στο ΝΑΤΟ είναι απολύτως αναγκαία».

