Πόλεμος στην Ουκρανία: οι καταστροφές, η Χερσώνα και το “σχέδιο Μάρσαλ”

Σχεδόν ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας στην χώρα. Τι ζητούν Γερμανία και Κομισιόν για την «επόμενη ημέρα» και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Ουκρανία έχει απολέσει περί το 90% των υποδομών αιολικής ενέργειας αφότου άρχισε ο πόλεμος με την εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, δήλωσε χθες Κυριακή ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλουσένκο. Έχει επίσης καταστραφεί το 40 ως 50% των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συμπλήρωσε ο κ. Χαλουσένκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, είπε πάντως πως το Κίεβο είχε επεκτείνει σημαντικά τις υποδομές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πριν από τον πόλεμο, οι ΑΠΕ συνεισέφεραν το 10 ως 11% του ενεργειακού μείγματος, σημείωσε, ωστόσο πλέον η Ουκρανία είναι πιο εξαρτημένη παρά ποτέ από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια.

Τις τελευταίες ημέρες ο ρωσικός στρατός μοιάζει να έχει αποδυθεί σε εκστρατεία με σκοπό την καταστροφή των υποδομών που εγγυώνται την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση μεγάλου μέρους της χώρας.

Μόνο η Ρωσία είναι ικανή να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του ρώσου υπουργού Αμυνας ο οποίος δήλωσε στον πρωτοφανή σημερινό τηλεφωνικό γύρο (Ουάσινγκτον, Παρίσι, Λονδίνο, Αγκυρα) ότι η Ουκρανία είναι πιθανό ότι ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «βρώμικη βόμβα» στην Ουκρανία.

«Αν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης -μία μόνο πηγή μπορεί να είναι - και αυτή η πηγή είναι εκείνη που διέταξε τον σύντροφο Σοϊγκού να τηλεφωνήσει εδώ κι εκεί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό του βιντεομήνυμα. Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το «τηλέφωνο καρουζέλ» του Σεργκέι Σοϊγκού ξεκαθάρισε τα πράγματα. «...Όλοι καταλαβαίνουν πολύ καλά. Καταλαβαίνουν ποιος είναι η πηγή όλων των βρώμικων πραγμάτων που μπορεί να φανταστεί κανείς στον πόλεμο αυτόν».

How is it to be Ukrainian in 2022? Children, who are used to sirens. Friends loss. When someone decided that you cannot exist. And when others say that you cannot stand more than 3 days. When you fight for your home and country for 9 months. Against all odds... And you will win.