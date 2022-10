Κόσμος

Προειδοποιεί ο Σοϊγκού: Πιθανή χρήση “βρώμικης βόμβας” από την Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού "προειδοποίησε" την Κυριακή, μιλώντας με το Γάλλο ομόλογό του ότι η Μόσχα "ανησυχεί" για την πιθανή χρήση μιας “βρώμικης βόμβας” από την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Ο Σοϊγκού προειδοποίησε ότι ο πόλεμος έχει την τάση να εξελίσσεται σε μία "ευρεία, μη ελεγχόμενη κλιμάκωση" της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ένα αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Σοϊγκού και του Γάλλου υπουργού Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο Σοϊγκού προειδοποίησε ότι ο πόλεμος έχει την τάση να εξελίσσεται σε μία “ευρεία, μη ελεγχόμενη κλιμάκωση” της σύγκρουσης, την ώρα που οι Ουκρανοί ανακαταλαμβάνουν περιοχές στα ανατολικά και νότια.

Εάν η Ρωσία χτυπήσει το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, τότε η Δύση πρέπει να χτυπήσει το «ρωσικό κέντρο λήψης αποφάσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εννοώντας το Κρεμλίνο, σε συνέντευξή του στα καναδικά δίκτυα CTV και CBC.

Σημειώνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν καταγγείλει ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για προβοκάτσια. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε την Παρασκευή ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ναρκοθετήσει το υδροηλεκτρικό φράγμα Nova Kakhovka με σκοπό να τον ανατινάξουν, κάτι που θα ισοδυναμούσε με «καταστροφή σε μεγάλη κλίμακα». Τώρα όλοι στον κόσμο πρέπει να δράσουν δυναμικά και γρήγορα για να αποτρέψουν μια νέα ρωσική τρομοκρατική επίθεση, επισήμανε.

