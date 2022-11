Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Ανδρεαδάκης: Ο “αμίλητος” Ντε Νίρο και η “ξινούλα” Τζολί (βίντεο)

Ο επαγγελματίας «λάτρης» και κριτικός κινηματογράφου αποκάλυψε την τεράστια συλλογή σε αυτόγραφα που έχει, ενώ μίλησε και για την αγοραφοβία του.



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Ορέστης Ανδρεαδάκης. Ο επαγγελματίας «λάτρης» και κριτικός κινηματογράφου, μίλησε για την πολύχρονη πορεία του, καθώς και για τις εκπομπές που παρουσίαζε, ενώ μοιράστηκε χαρακτηριστικές στιγμές από συνεντεύξεις του, με διάσημους αγαπημένους ηθοποιούς.

Θυμήθηκε τον «ευγενή» Ντάνιελ Ντέι Λιούις, τον «αυθεντικό» Τζορτζ Κλούνεϊ, τον «αμίλητο» Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον άνετο Μπραντ Πιτ, την «ξινούλα» Αντζελίνα Τζολί και τον «στριφνό», Τζον Τραβόλτα.



«Από αυτούς που έχουμε φιλοξενήσει στις “Νύχτες Πρεμιέρας”, ο πιο καλός και πιο ευγενικός άνθρωπος ήταν ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος έρχεται για να υποστηρίξει την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, που είναι φίλοι του όλη η οικογένεια και η Δάφνη Οικονόμου και πάντα κάνει φιλανθρωπικές δωρεές. Είναι τρομερά αγοραφοβικός, αλλά και απίστευτα ευγενής και γενναιόδωρος. Δεν μπορεί τον κόσμο, απορώ πώς έκανε τις ταινίες. Ο καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο. Αυτός έμπαινε τόσο πολύ μέσα στους ρόλους, γινόταν ένα με τον ρόλο, και μάλιστα τον ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος “καλά πώς βγαίνετε μετά από τον ρόλο;” και του απάντησε “αυτό είναι το πρόβλημα”», είπε ο κριτικός κινηματογράφου και συνέχισε τις αναμνήσεις του από τους αστέρες του Χόλιγουντ.

«Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ είναι πολύ ωραίος τύπος, δεν είναι ψεύτικος, είναι προοδευτικός, έχει τρομερό χιούμορ και αυτοσαρκάζεται, που θα πει ότι δεν έχει απωθημένα, δεν προσποιείται στις συνεντεύξεις του», ανέφερε στη συνέχεια.





Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης μίλησε για το απωθημένο του: «Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο δεν μιλάει καθόλου στις συνεντεύξεις του. Τον ρωτάς και λέει “μμμ, εεε, όχι, ναι”. Πάρα πολύ σπάνια δίνει ούτως ή άλλως συνεντεύξεις. Θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Τζάκ Νίκολσον, αλλά και με τον Αλ Πατσίνο δεν έχουμε συναντηθεί στο πλαίσιο της δουλειάς».

«Ο Μπραντ Πιτ είναι πολύ καλός ηθοποιός και πολύ άνετος. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει όλοι στην Ελλάδα και τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Ανεβάζουν και βιντεάκια και διαφημίζουν τη χώρα μας. Η Αντζελίνα Τζολί είναι λίγο “ξινούλα”, νευρική. Είναι σκληρή, δεν είναι ο τύπος μου, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ωραία γυναίκα», είπε στη συνέχεια.

«Η Ούμα Θέρμαν μου αρέσει σαν γυναίκα και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ηθοποιός. Νομίζω ότι είναι θεά, ψηλή και εντυπωσιακή», συμπλήρωσε σχολιάζοντας τον τύπο γυναίκας που του αρέσει.



Ακόμα ο Ορέστης Ανδρεαδάκης αποκάλυψε πως στη συλλογή του έχει περίπου 1000 αυτόγραφα, ενώ παραδέχτηκε πως είναι μανιακός συλλέκτης τους. Αναφέρθηκε στην αγοραφοβία του και πώς την αντιμετωπίζει όταν βρίσκεται μέσα στο πλήθος, αναφέρθηκε επίσης στο γιατί οι εκπομπές κινηματογράφου σταμάτησαν να «πουλάνε», ενώ ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σήκωσε την «αυλαία» και μας «σύστησε» τις φετινές εντυπωσιακές συμμετοχές.

