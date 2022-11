Κοινωνία

Πεζογέφυρα Αιγάλεω: Άγνωστοι έκοψαν τις λαμαρίνες - Διαβάτες βρέθηκαν “στον αέρα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 πώς παραλίγο να πέσει κάτω από την πεζογέφυρα, πατώντας στο κενό.



Επιτήδειοι έκοψαν μεγάλο τμήμα της λαμαρίνας στην πεζογέφυρα του Αιγάλεω, που περνά πάνω από τον Κηφισό.

Όπως κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» λείπει μεγάλο τμήμα της λαμαρίνας, με αποτέλεσμα αυτό να είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που διασχίζουν την πεζογέφυρα.

Πλέον, στην πεζογέφυρα έχουν μπει σημάνσεις προκειμένου να μην περνάει ο κόσμος, ενώ αρμόδιοι έχουν κλείσει και τις εισόδους και από τις δυο πλευρές με τσιμεντόλιθους.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και μια γυναίκα η οποία περνώντας από το σημείο την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν υπήρχε καμία σήμανση, "πάτησε στο κενό και βρέθηκε στον... άερα" και παραλίγο να χτυπήσει, καθώς όπως είπε πιάστηκε από την κουπαστή τελευταία στιγμή. Η ίδια όπως είπε ενημέρωσε τον Δήμο, ωστόσο δεν της απάντησαν ποτέ.

Σε επικοινωνία που είχε η Περιφέρεια Αττικής με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» επισήμαναν ότι η συγκεκριμένη πεζογέφυρα ανήκει στον Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος και θα αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – Λύτρας: Ενδείξεις για εκμετάλλευση κι άλλων παιδιών

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ