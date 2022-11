Αθλητικά

Μπακς: Νίκη χωρίς Αντετοκούνμπο

Ρεκόρ καριέρας έκανε ο Κάρτερ, απόντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τζεβόν Κάρτερ έκανε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Θάντερ στην Οκλαχόμα Σίτι με 136-132 (κ.α. 119-119, 1η παρ. 126-126) στη δεύτερη παράταση. Ο Κάρτερ, που είχε να σκοράρει περισσότερους από 21 πόντους από τη ρούκι σεζόν του (2018/19), έκανε ρεκόρ καριέρας και στις ασίστ με 12, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του, που ήταν 9.

Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (αριστερό γόνατο) και Τζρου Χόλιντεϊ (δεξιός αστράγαλος) αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να επανέλθουν στις νίκες, δύο ημέρες μετά την πρώτη τους ήττα μετά το εντυπωσιακό φετινό ξεκίνημα με 9-0. Έτσι οι Μπακς ανέβηκαν στο 10-1 ενώ οι Θάντερ, γνώρισαν την 4η διαδοχική ήττα τους και βρίσκονται στο 4-7.

Άξιοι συμπαραστάτες του Κάρτερ ήταν οι Μπρουκ Λόπεζ με 24 πόντους (13 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Μάρζον Μπότσαμπ με 19 πόντους (5/8 τρίποντα) και Γκρέισον Άλεν με 18 πόντους.

Για τους γηπεδούχους ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 39 πόντους και ο Τζος Γκίντεϊ 18 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Πολύ καλός ήταν ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, που είχε 17 πόντους (2/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου (03:00 Ελλάδας), στο Σαν Αντόνιο με τους Σπερς.

