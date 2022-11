Αθλητικά

Μπακς: Αήττητοι με κορυφαίο Αντετοκούνμπο

Σερί νικών για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πέτυχε και πάλι πάνω από 30 πόντους.

Το καλύτερο ξεκίνημα της Ιστορίας τους ισοφάρισαν οι Μπακς, που επικράτησαν με 116-91 των Πίστονς στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-0 (6-0 εντός έδρας). Τα «ελάφια» έτσι ισοφάρισαν την αρχή που έκαναν τις σεζόν 2018/19 και 1971/72 ενώ παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε για 6ο διαδοχικό ματς περισσότερους από 30 πόντους καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (11/20 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 10/12 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 30 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα εξαιρετικός ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 26 πόντους (4/7 τρίποντα) ενώ 12 πόντους σημείωσε ο Τζόρνταν Νουόρα και 11 ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τα «πιστόνια», που έπεσαν στο 2-7 ο Σαντίκ Μπέι είχε 22 πόντους, ο Αϊζέια Στιούαρτ είχε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ στα «ρηχά» κινήθηκε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς, που θα δώσουν τα τέσσερα από τα επόμενα πέντε ματς εκτός έδρας, είναι τα ξημερώματα της 5ης Νοεμβρίου στις 05:00 κόντρα στη Μινεσότα.

