NBA: Ο Αντετοκούνμπο κορυφαίος παίκτης της Ανατολής

Νέα διάκριση για τον “Greek Freak” που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ανατολής για την περασμένη εβδομάδα.

Ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναδείχθηκε Παίκτης της Εβδομάδας (24-30 Οκτωβρίου) στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ, με τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ να προσθέτει τη 18η σχετική διάκριση στην καριέρα του.

Ο «Greek Freak» κράτησε αήττητα τα «Ελάφια» (ρεκόρ 3-0) την περασμένη εβδομάδα, με μέσο όρο 35,7 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,7 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 55,1% εντός πεδιάς. Σημείωσε +30 πόντους και +10 ριμπάουντ και στις τρεις αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 43 πόντων και των 14 ριμπάουντ στη νίκη επί των Νετς.

Σε πέντε αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Αντετοκούνμπο δεν μετράει απώλειες (ρεκόρ 5-0), ενώ έχει μέσο όρο 34,4 πόντους (2ος στο ΝΒΑ), 14 ριμπάουντ (2ος στο ΝΒΑ), 5,8 ασίστ και 1,6 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ σουτάρει με 60,4% εντός πεδιάς (10ος στο ΝΒΑ).

