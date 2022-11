Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Πόσοι είναι συνολικά οι φορείς της νόσου, που έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και πόσα είναι τα κρούσματα της τελευταίας εβδομάδας.



Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων, από την έναρξη της καταγραφής μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ανέρχεται σε 85. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι αυξημένος κατά 3 νέα κρούσματα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα.

Όλα τα κρούσματα αφορούν σε άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη (16-62), εκ των οποίων 24 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώασης της νόσου (28%)-, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Σημειώνει ότι παρότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται κρούσματα χωρίς να αναφέρουν ταξίδι στο εξωτερικό.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι ιογενής λοίμωξη που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή.

Τον Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς πιθήκων σε μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 25.375 κρούσματα της νόσου σε 45 διαφορετικές χώρες.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ:

