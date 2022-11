Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: θρίλερ με τα οστά στα Δερβενοχώρια

Τι έδειξε για τα οστά που βρέθηκαν σε σπηλιά στα Δερβενοχώρια η πρώτη ανθρωπολογική εξέταση.

Μάταιες ήταν οι ελπίδες ότι τα οστά που βρέθηκαν σε σπηλιά στα Δερβενοχώρια, ανήκουν στον Μάριο Παπαγεωργίου, που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο το 2012 και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η σορός του.

Από την πρώτη ανθρωπολογική εξέταση που έγινε στην Ιατροδικαστική του Πανεπιστημίου Αθηνών από καθηγητή ανθρωπολόγο, προκύπτει πως η παλαιότητά τους συμπίπτει χρονολογικά με την χειροβομβίδα που βρέθηκε στο σημείο και ήταν του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr πρόκειται για ενήλικο άντρα λευκής φυλής και από την παλαιότητα που εμφανίζουν τα οστά, χρονολογούνται είτε στην εποχή του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου είτε του Εμφυλίου Πολέμου, μπορεί και προγενέστερα λόγω των συνθηκών σταθερής θερμοκρασίας και ψύξης εντός του σπηλαίου, σε καμία περίπτωση όμως μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να ληφθεί DNA για γενετικό έλεγχο με την βάση εξαφανισμένων προσώπων με τα αποτελέσματα όμως να θεωρούνται από τώρα απίθανα, αφού αν χρονολόγηση είναι αυτή, δεν υπάρχει βάση από εκείνη την εποχή και άρα είναι μάλλον πιθανό να παραμείνουν αταυτοποίητα.

