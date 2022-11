Πολιτισμός

Νίτσα Μαρούδα: Πέθανε η ηθοποιός και πεθερά του Βαγγέλη Μεϊμαράκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πότε θα γίνει η κηδεία της. Νίτσας Μαρούδα.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών η αγαπημένη ηθοποιός, Νίτσα Μαρούδα.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ακόμα μία δυσάρεστη είδηση. Το γλυκό κορίτσι του σινεμά, η όμορφη κοπελίτσα που μας έκανε να γελάμε με το νάζι της έφυγε από κοντά μας ξαφνικά από ανακοπή. Γεννημένη το 1935, μας χάρισε άπειρες όμορφες στιγμές στον κινηματογράφο και το θέατρο…

Αύριο 4:30 την αποχαιρετάμε στο κοιμητήριο Χαλανδρίου… Καλό ταξίδι γλυκιά μας Αγαπημένη Νίτσα», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΕΗ στο Facebook.

Ποια ήταν

Η Νίτσα Μαρούδα γεννήθηκε στην Πάτρα το 1935 και είναι ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Συμμετείχε σε πολλές ταινίες την δεκαετία 60' και του 70' και έμεινε γνωστή για τους κωμικούς ρόλους της ναζιάρας ξανθιάς κοπέλας.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Συμεών Κολοκοτά, ενώ η κόρη της Ιωάννα είναι σύζυγος του πολιτικού και πρώην υπουργού Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών