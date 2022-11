Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: Αφιερώματα και προγνωστικά για το Μουντιάλ το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το...

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, που μας… βάζει στο κλίμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 12 & 13 Νοεμβρίου στις 12:00:

Ο Σέρβος προπονητής Βλάνταν Μιλόγεβιτς μιλά ζωντανά στην εκπομπή για τη μεγάλη πρόκληση της Σερβίας, που βρίσκεται σε όμιλο «φωτιά» με Βραζιλία, Ελβετία και Καμερούν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το «Last Dance» του με τη φανέλα της Πορτογαλίας του Φερνάντο Σάντος και «Ο Δρόμος για το Κατάρ» θυμάται τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα του Πορτογάλου σταρ.

Ο Μαροκινός Ελ Καντουρί και ο Ουρουγουανός Κουαλιάτα του ΠΑΟΚ αναλύουν τις πιθανότητες των εθνικών ομάδων των χωρών τους να διακριθούν στο Κατάρ.

Ο Ολλανδός Σένκεφελντ, ο Αργεντινός Σάντσες και ο Κροάτης Σάρλια του Παναθηναϊκού κάνουν τα προγνωστικά τους για το Μουντιάλ και προβλέπουν πώς οι συμπατριώτες τους μπορούν να πάνε μακριά στη διοργάνωση.

Και όπως πάντα, η εκπομπή έχει ετοιμάσει ξεχωριστά θέματα από την ιστορία του Μουντιάλ: Κάνουμε flashback στην πιο διάσημη κουτουλιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στον τελικό του 2006 και σας θυμίζουμε τον θρίαμβο των Ισπανών το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

