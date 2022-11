Κοινωνία

Μαραθώνιος Αθήνας 2022: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο για τον 39ο Αυθεντικού Μαραθωνίου. Ποια οχήματα εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά αυτό το Σαββατοκύριακο η Αστυνομία, λόγω του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο κέντρο της Αθήνας θα τεχούν σε ισχύ τα εξής μέτρα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής

Ο ΣΕΓΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση με… πλήθος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Από τις απαγορεύσεις αυτές εξαιρούνται τα οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις και αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρεται «… το Σάββατο 12/11 αλλά και την Κυριακή 13/11 με αφετηρία τη Λεωφόρο Αμαλίας/ύψος Εθνικού Κήπου και τη Λεωφόρο Β.Σοφίας στο ύψος της Βουλής, και τερματισμό πάντα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα διεξαχθούν αγώνες 10χλμ ΟΠΑΠ, 10 χλμ Universities Night Run OPAP, 5χλμ. Stoiximan και Παιδικός αγώνας 1.200 μ..

Για το λόγω αυτό το διήμερο 12-13/11/2022 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ (Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής), οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 08.00΄ώρα της Παρασκευής 11-11-2022 έως την 21.00΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 21.00΄ ώρα της Παρασκευής 11-11-2022 έως την 21.00΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 05.00΄ έως την 17.30΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 07.00΄ έως 17.30΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 05.00΄ έως 18.00΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 05.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρόης και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 04.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από 08.00΄ έως 20:00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 και από 05:00΄έως 17.30΄ ώρα της Κυριακής 13-11-2022.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 13-11-2022:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 13.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 15.15΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 17.05΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 13.30΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος), κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 έως 17.30΄ της Κυριακής 13-11-2022.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό από 06.00΄ ώρα της Παρασκευής 11-11-2022 έως 20.30΄ της Κυριακής 13-11-2022.

Πλ. Καραϊσκάκη (Άγαλμα δισκοβόλου), από 06.00΄ ώρα της Παρασκευής 11-11-2022 έως 20.30΄ της Κυριακής 13-11-2022.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 12-11-2022 έως 17.30΄ της Κυριακής 13-11-2022:

Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα -2- ρεύματα κυκλοφορίας..

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος – Χαλανδρίου (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη – Ζωοδόχου Πηγής (Δήμων Χολαργού-Παπάγου & Χαλανδρίου).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου-Παρίτση (Δήμου Χολαργού -Παπάγου & Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Δημοκρατίας (Δήμου Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φωκίδος (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύνανται να παραταθούν ή και να μειωθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων με ευθύνη των Διοικούντων Αξιωματικών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών μας (Υ.Τ. Αθηνών – Β΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής – Τ.Τ. Αττικής Οδού-Τ.Τ. Καλλιθέας).»