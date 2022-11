Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: Άλλαξε ώρα το ματς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00 της Κυριακής. Τι ώρα θα γίνει η σέντρα.

Η Super League προχώρησε σε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Ατρόμητος, για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00 της Κυριακής (13/11), ωστόσο το παιχνίδι θα διεξαχθεί τελικά στις 21:30.

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκείνη την ώρα θα διεξάγεται ο Κλασσικός Μαραθώνιος, οπότε η πρόσβαση στο κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι από δύσκολη έως αδύνατη.

Οι οδοί δεν αναμένεται να έχουν ανοίξει μέχρι το μεσημέρι και κατά συνέπεια, η πρόσβαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την πλευρά της Κηφισίας θα είναι αδύνατη και έτσι θα μπλοκαριστεί ένα μεγάλο μέρος της πρόσβασης στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι o αγώνας Παναθηναϊκός-Ατρόμητος Αθ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League 2022-2023, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 13.11.2022 στις 21:30 (αντί για 16:00)».

Την ίδια ώρα άλλο ένα sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με τους φίλους των πρασίνων να αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στις κερκίδες, προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να κλείσει με νίκη πριν τη διακοπή για το Μουντιάλ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Είναι πιθανό να υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, τα οποία και θα τεθούν άμεσα προς διάθεση.

Για ακόμα μία φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου θα είναι γεμάτες! Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο της ομάδας μας για την υποστήριξη».

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών