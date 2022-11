Αθλητικά

Super League: Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής χειμώνα, νίκη ο Ολυμπιακός στην Λειβαδιά

Ανίκητη η ΑΕΚ στην OPAP Arena. Τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις της Τετάρτης για την 12η αγωνιστική.



Επιβάλλοντας πλήρως το ρυθμό του και το παιχνίδι του, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League κι αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλητής χειμώνα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του α’ γύρου.

Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο 78ο λεπτό έκανε τη... διαφορά για τους «πράσινους» που συνέχισαν το απόλυτο σερί τους στα εκτός έδρας ματς (5 νίκες σε 5 αγώνες), φτάνοντας συνολικά τις 11 νίκες στις πρώτες 12 αγωνιστικές και διατήρησαν τη διαφορά τους στο +6 από την ΑΕΚ και στο +10 από τον Ολυμπιακό. Στο 88’ είχε δοκάρι για τον Παναιτωλικό ο Καρέλης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χατζηθεοδωρίδης (75’ Χουχούμης), Μλάντεν (76’ Μάρτενσον), Φλόρες, Ντίας (75’ Κολοβός), Σενγκέλια (61’ Νταγκό), Μόρσεϊ (84’ Καρέλης), Ζοάο Πέδρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (90’+1’ Γκάνεα), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (76’ Ιωαννίδης), Τσέριν, Μπερνάρ (90’+1’ Σάρλια), Βέρμπιτς (76’ Βαγιαννίδης), Σπόραρ (85’ Τσόκαϊ).

Δύσκολο πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Λειβαδιά

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πήρε τη νίκη στη Λιβαδειά και τους τρεις βαθμούς κόντρα στον τοπικό Λεβαδειακό με 1-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ανδρούτσος στο 40ο λεπτό.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Παπαδόπουλος έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Τσάπρα - Βρουσάι.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Μπάχανακ, Χάμοντ (86' Τσιριγώτης), Βήχος, Βινίσιους, Σκβάρκα (46' Γιαννιώτας), Πέτρε (46' Δούμτσιος), Βρακάς, Λιάγκας (37' Τζημόπουλος), Νίκας, Τσάπρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ρέτσος, Εμβιλά, Χ. Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί (64' Μπακαμπού), Ανδρούτσος (76' Αβιλα), Βρουσάι, Μασούρας (77' Μπόουλερ), Μπιέλ (83' Φορτούνης), Ιν Μπεόμ, Ντόη.

Ανίκητη η ΑΕΚ στην OPAP Arena

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, καθώς σε αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στην OPAP Arena. Έτσι, παραμένει πανίσχυρη στο νέο της γήπεδο, όπου μετράει πέντε διαδοχικές νίκες (σε πρωτάθλημα και κύπελλο) με συντελεστή τερμάτων 12-1.

Το σκορ άνοιξε στο 6΄ με πέναλτι ο Λιβάι Γκαρσία το οποίο κέρδισε ο Άμραμπατ. Στο 11΄ ο Γκατσίνοβιτς έγραψε το 2-0 με υπέροχο τελείωμα μετά από έξοχη ασίστ του Μάνταλου, ενώ στο 60΄ ήταν η σειρά του Πέτρου να χριστεί σκόρερ με κεφαλιά μετά από κεφαλιά-πάσα του Γκαρσία. Έτσι, ο Μάνταλος έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει σε αγώνα πρωταθλήματος στο νέο γήπεδο της Ένωσης.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Τοράρινσον, Μουκουντί, Μήτογλου, Χατζισαφί, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς (66' Αραούχο), Πινέδα (66' Γαλανόπουλος), Μάνταλος (70' Μαχαίρας), Άμραμπατ, Γκαρσία (87' Κοσίδης)

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Μπαλογιάννης, Βούρος, Διαμαντής (83' Πασαλίδης), Περέα (74' Στάικος), Μεγιάδο, Ντιούσε 83' Νέιρα), Μέσακ (66' Ντίκο), Γκερέρο (66' Ντουρμισάι)

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά και πήρε τη νίκη

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά στο ματς και πήρε τη σημαντική νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Περιστερίου ξεκίνησε το παιχνίδι με το πόδι στο γκάζι και πέτυχε γρήγορα τα δύο γκολ με τους Χατζηισαϊα (9') και Κιάρτανσον (12'), με τα οποία διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι είχαν και δύο δοκάρια με τους Εντερ (27'), Κουέν (59') και ένα η ομάδα της Τρίπολης (70' Κρέσπι).

Ο διαιτητής Γκορτσίλας έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Εντερ - Μουνάφο, Ιγκλέσιας.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Αθανασίου, Μαυρομμάτης, Χατζηισαϊας, Εντερ (68' Οικονομίδης), Ρομπάιγ (89' Τζοβάρας), Κουέν (77' Φρίντγιονσον), Ερλινγκμαρκ, Ροτάριου (78' Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (67' Τζαβίδας).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Τζουκάνοβιτς, Τασούλης (68' Αλβαρες), Γκαρντάβσκι (46' Καρμόνα), Ιγκλέσιας, Μουνάφο (68' Μπερτόλιο), Σίτο, Μπαράλες (57' Μπενίτο), Ριέρα, Κρέσπι.

