Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Η βαθμολογία μετά το ντέρμπι των "αιωνίων". Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Λίγες ημέρες έπειτα από την μεταξύ τους αναμέτρηση και τον... ντόρο που αυτή προκάλεσε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η οποία διεξάγεται μεσοβδόμαδα και σε τρεις... δόσεις.

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη (8/11) στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τη Λαμία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (20:00). Οι «κίτρινοι» έφτασαν τα τρία ματς δίχως νίκη και θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες ώστε να εδραιωθούν στην εξάδα, ωστόσο ο σύλλογος από τη Φθιώτιδα αποδεικνύεται σκληροτράχηλος μέχρι στιγμής.

Την Τετάρτη (9/11), ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Αγρίνιο (17:00). Οι «πράσινοι» μπορεί να έχασαν το απόλυτο στην ισοπαλία (1-1) με τον Ολυμπιακό, ωστόσο παραμένουν αήττητοι και στο +6 από την ΑΕΚ. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, συμπλήρωσε πέντε ματς χωρίς «τρίποντο». Μία ώρα αργότερα, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης θα ψάξουν την επιστροφή στις επιτυχίες, έπειτα από τις ισοπαλίες της προηγούμενης αγωνιστικής, κόντρα σε Αρη και ΑΕΚ, αντίστοιχα.

Η τελευταία υποδέχεται στην «OPAP Arena-Αγιά Σοφιά» (20:00) τον ΟΦΗ, θέλοντας αφενός να παραμείνει στο κυνήγι του Παναθηναϊκού, αφετέρου να ρίξει κι άλλο αλάτι στις πολλές ανοιχτές πληγές που έχει ο σύλλογος από την Κρήτη. Την ίδια ώρα, στη Λιβαδειά, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν εμφανή σημάδια βελτίωσης υπό τις οδηγίες του Μίτσελ, αλλά οι Βοιωτοί είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν για βαθμούς και στα δύσκολα ματς.

Η 12η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (10/11) με δύο αναμετρήσεις. Στο Πανθεσσαλικό (19:00) ο Βόλος περιμένει τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τους Θεσσαλούς να θέλουν να πιστοποιήσουν πως είναι φέτος ομάδα για εξάδα και τους Ηπειρώτες να αναζητούν ένα αποτέλεσμα για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις. Στη Νεάπολη (21:30), τέλος, ο Ιωνικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με τις δυο ομάδες να έρχονται από όμοιες νίκες. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού έκανε… σεφτέ στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ (0-2) κι αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στις επιτυχίες με το 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα. Αμφότερες ευελπιστούν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Λαμία

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

20:00 OPAPArena, ΑΕΚ – ΟΦΗ

20:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – ΠΑΣ Γιάννινα

21:30 Γήπεδο Νεάπολης, Ιωνικός – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022/23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 11 10-1-0 6-1-0 4-0-0 21-4 31 ΑΕΚ 11 8-1-2 4-0-1 4-1-1 20-5 25 Ολυμπιακός 11 6-3-2 4-1-1 2-2-1 17-8 21 (1, +9) ΝΠΣ Βόλος 11 6-3-2 3-1-2 3-2-0 19-15 21 (1, +4) ΠΑΟΚ 11 5-4-2 4-1-1 1-3-1 13-10 19 Άρης 11 4-3-4 3-2-1 1-1-3 11-11 15 Παναιτωλικός 11 3-4-4 1-1-3 2-3-1 13-13 13 Ατρόμητος 11 3-3-5 2-3-1 1-0-4 12-13 12 Αστέρας Τρίπολης 11 1-7-3 1-3-1 0-4-2 10-12 10 Λαμία 11 1-6-4 1-2-2 0-4-2 5-12 9 (1, -7) ΠΑΣ Γιάννινα 11 2-3-6 2-2-1 0-1-5 11-22 9 (1, -11) Ιωνικός 11 1-4-6 0-4-1 1-0-5 10-20 7 (4) Λεβαδειακός 11 1-4-6 1-2-1 0-2-5 6-14 7 (1) ΟΦΗ 11 1-4-6 0-2-4 1-2-2 7-16 7 (0)