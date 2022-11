Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης, το ξέσπασμα για την διαιτησία και οι αποφάσεις

“Άστραψε και βρόντηξε” ο ισχυρός άνδρας της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, μετά το χιτσοκικό φινάλε του ντέρμπι των αιωνίων, στην Λεωφόρο. Τι είπε ο Μίτσελ. Κρίσιμη συνεδρίαση του ΔΣ του Ολυμπιακού.

Για στημένο διαιτητή και Ομοσπονδία, έκανε λόγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σε δηλώσεις του, στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη, αμέσως μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην Λεωφόρο.

Παράλληλα, ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, θα ληφθούν αποφάσεις, σχετικά με την επόμενη κίνηση των «ερυθρολεύκων».

«θα ακούσουμε τις απόψεις των μελών του ΔΣ και του κόσμου και θα αποφασίσουμε», είπε σχετικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, το βράδυ της Κυριακής:

«Με τέτοιες αποδόσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια και να πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει συμβεί από το πρώτο στο σημερινό ματς είναι μια σφαγή που δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες σφαγές. Από το πρώτο λεπτό, με έναν στημένο διαιτητή, μία στημένη ομοσπονδία πάνε από το κακό στο χειρότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την ώρα που έληξε το ματς έχουμε λάβει χιλιάδες μηνύματα αγανάκτησης από οπαδούς μας. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Έχω μάθει στα δύσκολα από μικρός, έχω μάθει να αλλάζω τις καταστάσεις όταν χρειάζεται να αλλάξουν και μέχρι σήμερα τις περισσότερες φορές είμαστε νικητές. Το ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί και τώρα, αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, θα ακούμε τις απόψεις των μελών του ΔΣ και του κόσμου και να αποφασίσουμε.

Σας λέω και πάλι και στεναχωρημένος είμαι και αγανακτισμένος είμαι γι' αυτό που ζήσαμε σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαι χαρούμενος γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες απέδειξαν μπορούν να παίξουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να νικήσουν. Ακόμα κερδίσαμε και τη διαιτησία που από το πρώτο λεπτό ήταν καραστημένη. Αυτά έχω να πω, εμείς στο τέλος είμαστε νικητές. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, από την άλλη πρέπει να δούμε πώς θα προχωρησούμε. Οταν δεν μπορείς να προχωρήσεις με νόμιμα μέσα και όταν κάνεις αυτό που πρέπει, να παίξεις ωραίο ποδόσφαιρο, να ισχύουν οι κανονισμοί. Όταν αυτά καταπατούνται, πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Θα γίνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίσουμε».

Μίτσελ: Το λάθος ήταν διαιτητικό...

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Μίτσελ Γκονζάλεθ, εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ισοπαλία (1-1) στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, ότι στις αρχικές του δηλώσεις που έκανε λόγο για ασυγχώρητο λάθος στο φινάλε, δεν εννοούσε λάθος του Άβιλα, αλλά διαιτητικό..., αναφέροντας «χωρίς να έχω δει τη φάση, δεν έχω πει ότι ο Άβιλα έχει κάνει λάθος. Είμαι θυμωμένος με το αποτέλεσμα γιατί έχει γίνει ένα διαιτητικό λάθος που μας στέρησε τους τρεις βαθμούς. Κάποιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μεταφράσει τη φάση σαν πέναλτι. Κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, πρώτα έχει δώσει φάουλ και μετά χωρίς να δει VAR δίνει πέναλτι. Αυτό είναι λάθος».

Αναφερόμενος στην πρόταση που έκανε στην COSMOTE TV μετά το ματς το μέλος του ΔΣ του Ολυμπιακού, Γιάννης Βρέντζος, να αποχωρήσει η ομάδα από το πρωτάθλημα, είπε: «Ασχολούμαι με τα αγωνιστικά, στηρίζω τις αποφάσεις της διοίκησης όσον αφορά στα οργανωτικά. Υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Ως προπονητής να τονίσω πως είμαι θυμωμένος με το γεγονός ότι γίνονται λάθη που μας στερούν τους βαθμούς σε ματς που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται, όποιο χρώμα και να φοράει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος».

Γιοβάνοβιτς: Δεν κάναμε καλό ματς, ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα

Ικανοποιημένος απ’ τον βαθμό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να παίξουν καλύτερα στη συνέχεια, λέγοντας «Είναι σημαντικό που σκοράραμε στην τελευταία φάση και πήραμε το 1-1. Ήταν ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξε και σήμερα. Έτσι όπως εξελίχτηκε το παιχνίδι στο τέλος, ο βαθμός της ισοπαλίας θα πρέπει να μας αφήνει ικανοποιημένους. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια ως το τέλος. Βασικά, μία ομάδα που θέλει να κρατήσει ψηλά το επίπεδό της θα πρέπει σε κάθε ματς να παίζει στα όριά της και να δίνει το μάξιμουμ».

Ο Σέρβος τεχνικός προσέθεσε, «Εμείς σήμερα δεν κάναμε καλό ματς, δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε και να κυκλοφορήσουμε καλά τη μπάλα, κάναμε αβίαστα λάθη και όταν γίνεται κάτι τέτοιο υπάρχουν ομάδες που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θα υπάρχουν πολλά τέτοια παιχνίδια μέχρι το τέλος και εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να έχουμε την απόδοση που είχαμε σήμερα. Θα πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας για περισσότερο, αν και γενικά είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου που πάντα προσπαθούν για το περισσότερο δίνουν το 100%, αλλά πρέπει να παίζουμε καλύτερα από σήμερα».

