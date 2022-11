Αθλητικά

Ολυμπιακός: Μένει στο πρωτάθλημα και καταθέτει μηνύσεις

Αναλυτικά οι αποφάσεις πυο ελήφθησαν στο ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στον απόηχο του "ντέρμπι των αιωνίων", στην Λεωφόρο.

Το ΔΣ της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατά την σημερινή (8/11) έκτακτη συνεδρίασή του, σε συνέχεια των αντιδράσεων που υπήρξαν μετά απο το "ντέρμπι των αιωνίων", την Κυριακή στην Λεωφόρο, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

"1. Αναφορικά με την πρόταση του κ. Ι. Βρέντζου για την αποχώρηση της ΠΑΕ από το Πρωτάθλημα της Superleague 1, το Δ. Σ. Συμβούλιο με ψήφους 8-2 τάχθηκε υπέρ της παραμονής της ομάδας στη διοργάνωση. Σεβόμενο την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου και την παγκόσμια αξία των αθλητών και προπονητών μας, το Δ. Σ. αποφάσισε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια της κατάκτησης του 48ου πρωταθλήματος και του 29ου Κυπέλλου, εκφράζοντας την εδραία πεποίθηση όλης της Ολυμπιακής οικογένειας ότι είναι μικρή κάθε βαθμολογική διαφορά μπροστά στον γίγαντα Ολυμπιακό.

2. Ως προς τις επόμενες, άμεσες ενέργειες, το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως να προβεί στην υποβολή μήνυσης κατά συγκεκριμένων προσώπων που συγκρότησαν και λειτουργούν εντός του ελληνικού ποδοσφαίρου εγκληματική οργάνωση, η οποία με συστηματικούς εκβιασμούς και δωροδοκίες έχει εκλέξει την πλειονότητα των Προέδρων των Ενώσεων – Μελών της ΕΠΟ, με μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό να ελέγξει όλο τον οργανισμό της Ομοσπονδίας και ιδίως την Εκτελεστική Επιτροπή, την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τους Έλληνες Διαιτητές, αλλά και την επιλογή χαμηλού επιπέδου ξένων διαιτητών.

3. Ομοφώνως αποφασίστηκε ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα επιμείνει στην διερεύνηση της πορείας της ποινικής δικογραφίας αναφορικά με εκβιάσεις και δωροδοκίες μελών των ΕΠΣ ανά την Ελλάδα, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, αλλά παραμένει στο συρτάρι του για περισσότερο από ένα χρόνο, χωρίς να έχει κληθεί κανένας μάρτυρας να δώσει την παραμικρή κατάθεση. Το Δ.Σ. ασχολήθηκε επίσης με την ομολογουμένως παράξενη σύμπτωση ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας, όλως περιέργως, λίγο καιρό αφότου του διαβιβάστηκε η συγκεκριμένη δικογραφία, τοποθετήθηκε από την ΕΠΟ ως Υπεύθυνος Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητήσουμε άμεσα συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος του Εφετείου Αθηνών, ώστε να ενημερωθεί η ΠΑΕ σχετικά με την πορεία της μηνυτήριας αναφοράς της ΠΑΕ κατά μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την τέλεση του αδικήματος της απιστίας επί διοικήσεως Ε. Γραμμένου, και αναφορικά με την σκανδαλώδη συμφωνία αποζημίωσης του Ι. Παπαδόπουλου, την κατασπατάληση πόρων της ΕΠΟ κλπ..

5. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα προβεί σε Καταγγελία στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ κατά του διορισμένου Προέδρου της ΕΠΟ κ. Π. Μπαλτάκου διότι ως Πρόεδρος Σωματείου και παρά την δικηγορική του ιδιότητα, αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους του Ελληνικού κράτους σε ό,τι αφορά στο Μητρώο Σωματείων και την Επαγγελματική Διαιτησία και παράλληλα καλεί τις Ενώσεις – Μέλη του Σωματείου να πράξουν το ίδιο και επιδιώκει συστηματικά να αποκομίσει αμοιβή για τον εαυτό του υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΠΟ, φέρνοντας το θέμα κατ’ επανάληψη προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΟ.

6. Αποφασίστηκε ομοφώνως ότι με δεδομένη την αδιαφορία της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, το Δ.Σ. θα απευθυνθεί απευθείας στις υπερεθνικές Συνομοσπονδίες FIFA και UEFA εκθέτοντας προς αυτές όλες τις πράξεις και παραλείψεις με τις οποίες η ΕΠΟ και ο Προέδρός της κ. Μπαλτάκος έχουν επί της ουσίας καταργήσει την Ολιστική Μελέτη, ακυρώνοντάς την εν τοις πράγμασι με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενσωματώσει και εφαρμόζουν τις προβλέψεις της, έχουν καταργήσει την αυτονομία της ΚΕΔ αντικαθιστώντας (ενάντια στις επιθυμίες του επαγγελματικού Ποδοσφαίρου) τον μέχρι πέρυσι Αρχιδιαιτητή κ. Μ. Clattenburg από τον κ. S. Benet, o οποίος ουσιαστικά στερείται οποιασδήποτε εξουσίας. Όπως έχει αποδειχθεί ο κ. Μπένετ αυτού απλά εκτελεί τις εντολές ενός διευθυντηρίου, το οποίο του υπαγορεύει την αντικατάσταση διαιτητών, τον ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών σε συγκεκριμένους αγώνες, την τιμωρία μη-αρεστών διαιτητών προς «παραδειγματισμό» των υπολοίπων, διοργανώνει συναντήσεις με τους Διεθνείς Διαιτητές χωρίς την παρουσία του κλπ..

7. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποφάσισε να αποστείλει στις υπερεθνικές Συνομοσπονδίες, στον Γενικό Διευθυντή Ποδοσφαίρου της UEFA κ. Zvonimir Boban αλλά και στην Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA το βίντεο του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με τις αποφάσεις του Διαιτητή κ. Jakob Kehlet, και άλλα βίντεο από την σεζόν που διανύουμε, και τις κακές διαιτησίες χαμηλού επιπέδου διαιτητών που είναι οι ίδιοι -και οι συνοδοί αυτών- αρεστοί στο σύστημα της ΕΠΟ.

Τις τελευταίες δύο ημέρες η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έγινε αποδέκτης χιλιάδων μηνυμάτων με το ίδιο περιεχόμενο: η ομάδα μας απέδειξε μέσα στο γήπεδο ότι είναι η πιο δυνατή, οι παίκτες μας απέδειξαν ότι είναι οι καλύτεροι. Το Δ.Σ. ακούγοντας την επιθυμία των φιλάθλων της ομάδας θα πράξει προς πάσα κατεύθυνση οτιδήποτε είναι αναγκαίο και αντάξιο του μεγαλείου του Συλλόγου. Καλούμε όλους τους φιλάθλους να σταθούν δίπλα στην ομάδα και να την προστατεύσουν από προκλήσεις και παγίδες που είναι βέβαιο πως θα συνεχίσουν να στήνονται σε κάθε γήπεδο, όπου και να αγωνιζόμαστε. H πίστη μας στον τελικό σκοπό της κατάκτησης του 48ου πρωταθλήματος και του 29ου Κυπέλλου είναι ακλόνητη. Και σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί και στο τέλος θα βγούμε πάλι νικητές".

