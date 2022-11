Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο για Παπαγγελόπουλο - Τουλουπάκη: Η κατάθεση της Γεωργία Τσατάνη

Αποκαλυπτική κατάθεση της εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη κατά Παπαγγελόπουλου.

Κατά την σημερινή, 14η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατέθεσε σήμερα η πρώην εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη.

Η Τσατάνη έχει καταγγείλει τον κ. Παπαγγελόπουλο από το 2016, ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλητικές αιχμές για τη ζωή της. Χαρακτηριστικά η κυρία Τσατάνη ανέφερε: «Έχω υποστεί μεγάλες πιέσεις και αδιανόητη καταδίωξη. Όμως δεν σχετίζω με τον κατηγορούμενο, με την τρομοκρατική επίθεση σε βάρος μου. Υπέστην δημόσια διαπόμπευση. Υπέβαλα σε βάρος του Παπαγγελόπουλου και για τις πιέσεις που δέχθηκα, χειρόγραφη αναφορά. Το έκανα αυτό για να διασφαλίσω τη μυστικότητά της. Την υπέβαλα στην τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη και τον τότε διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών, Ισίδωρο Ντογιάκο, χωρίς να δώσω την παραμικρή δημοσιότητα».

Η μάρτυρας εξήγησε στο τι προηγήθηκε της χειρόγραφής αναφοράς της για τις πιέσεις στο έργο της από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, σημειώνοντας: «Δεν ξύπνησα ένα πρωί να καταγγείλω έναν παντοδύναμο τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης και μετά να υποστώ όσα υπέστην. Άλλωστε την αναφορά μου την υπέβαλα θεσμικά και αθόρυβα».

Επίσης, η κυρία Τσατάνη αναφέρθηκε λεπτομερώς στους χειρισμούς της στην υπόθεση Βγενόπουλου, περιγράφοντας ότι σε συντονιστική συνάντηση, που έγινε 10.7.2015 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση, μεταξύ αρμοδίων δικαστικών παραγόντων από Ελλάδα και Κύπρο, παρουσία της, εισήλθε ο κ. Παπαγγελόπουλος διεκδικώντας να την παρακολουθήσει. Η ίδια, επισήμανε, ότι αρνήθηκε ότι μπορεί να παραστεί ο αναπληρωτής υπουργός, και του ζήτησε να εξέλθει από την αίθουσα. Στη συνέχεια έγινε αποδέκτης μπαράζ δημοσιευμάτων με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και απαξιωτικά σχόλια σε βάρος της και σε βάρος μελών της οικογένειας της. «Από την ημέρα εκείνη στο υπουργείο, είπε, άνοιξαν σε βάρος μου οι ασκοί του Αιόλου», προσέθεσε η μάρτυρας.

Ακόμη, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνάντηση της, υπηρεσιακή, όπως τη χαρακτήρισε, που έγινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην συνάντηση αυτή, κατά τη διήγηση της, ο κ. Παπαγγελόπουλος της άσκησε πιέσεις για χειρισμούς στην υπόθεση Βγενόπουλου, ενώ πρόσθεσε ότι σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που ακολούθησαν εξαπέλυσε αιχμές για απειλές, όπως είναι «αν θέλεις να κάνεις Χριστούγεννα στο σπίτι σου, με την οικογένεια σου…», «κρατάς στα χέρια σου βόμβα που θα σκάσει», «υπάρχει ένα απόστημα που θα σκάσει σε βάρος σου».

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας από την πλευρά των συνηγόρων της Ελένης Τουλουπάκη ζητήθηκε από το δικαστήριο να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδορκία σε βάρος του πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου, για όσα κατάθεσε κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης επί δύο ημέρες.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος, ανέφερε, ως προς το περιεχόμενο της κατάθεσης του κ. Αθανασίου, τα εξής: «Όλα όσα είπε είναι ψέματα! Υπάρχουν δύο δεδομένα. Είτε ο κ. Αθανασίου λέει αλήθεια και εγώ ψεύδομαι, είτε εγώ λέω αλήθεια και αυτός ψεύδεται. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχει διαπράξει ποινικά αδικήματα. Εάν ψεύδεται, έχει διαπράξει ψευδορκία. Εάν όσα κατέθεσε είναι αληθή, έχει διαπράξει κατάχρηση εξουσίας ή παράβαση καθήκοντος. Εάν ισχύουν όσα λέει, έπρεπε να σχηματίσει δικογραφία σε βάρος μου. Το λιγότερο να αναφερθεί αρμοδίως για παράβαση καθήκοντος και το περισσότερο για κατάχρηση εξουσίας. Εκτός από την ποινική υπάρχει και η ηθική απαξία. Εάν ψεύδεται, φαίνεται η παντελή έλλειψη ήθους του, που πρόδωσε μία φιλία 40 ετών και η παντελή αχαριστία του. Είπε ψέματα ακόμη και για το από πότε γνωριζόμαστε. Εάν λέει αλήθεια και είμαι εγώ ο ψεύτης και άρα ανέχτηκε για ένα χρόνο την απαράδεκτη συμπεριφορά μου ως υπουργού, είπε χωρίς να ντρέπεται, γιατί εγώ ντράπηκα, ότι, ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή να του ανανεώσω τη θητεία, να του δώσω γραφεία με γραμματίνες, να σώσει τη Χουντάλα από το Πειθαρχικό. Σήμερα, που έχω την πολυτέλεια της επιλογής, μεταξύ ηθικής και νομιμότητας, έχω να πω το εξής: Πριν από 40 χρόνια, όταν ορκίστηκα στην Κόρινθο, ο εισαγγελέας Εφετών κ. Μπαβέας, μου είπε ότι "ένας ο εισαγγελέας πρεπει να έχει 10 πράγματα. Ήθος, ήθος, ήθος... κι επανέλαβε 10 φορές τη λέξη ήθος. Και πρόσθεσε: Κι αν ξέρει και λίγα νομικά, ακόμη καλύτερα". Και συμπλήρωσε ο κ. Παπαγγελόπουλος: Tα λόγια του σημάδεψαν τη ζωή μου και προσπάθησα να τα έχω οδηγό στη ζωή μου. Η αγαπημένη μου ηρωίδα ήταν η Αντιγόνη και όχι ο... Ρασπούτιν! Κατανοώ τα ψέματα, δεν κατανοώ την έννοια των ψεμάτων ότι τον πίεζα. Είστε 18 ανώτατοι δικαστές. Έχετε προσωπική πείρα. Πήρα ποτέ ένα τηλέφωνο έναν από σας? Και βρέθηκαν τρεις επίορκοι, που φοβήθηκαν και τα έριξαν σε μένα. Ακόμη και ο Αγγελής κατέθεσε ότι ερχόταν στο γραφειο μου και τον κέρναγα καφέ και είπε ότι ποτέ δεν τον ενόχλησα σε τίποτα".

Η δίκη συνεχίζεται αύριο το μεσημέρι