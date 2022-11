Life

“The 2Night Show” - Κατσαφάδου: Ο Πάνος Νάτσης ήταν ο αδελφός που δεν είχα (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τη Μαριλού Κατσαφάδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, τον ρόλο της ως μητέρα και για τις απώλειες αγαπημένων της προσώπων, που την έχουν στιγματίσει.

«Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με την υποκριτική αν και συμμετείχα σε όλα τα καλλιτεχνικά δρώμενα στο σχολείο. Ήθελα να γίνω δικηγόρος. Στα 17 μου, σκεφτόμουν ότι αυτό το συναίσθημα που μου δημιούργησαν οι ηθοποιοί με τις παραστάσεις ήθελα και εγώ να το δημιουργήσω σε κάποιον άλλον», είπε και στην συνέχεια ανέφερε:

«Έφυγε η μαμά μου και έγινα εγώ η γυναίκα του σπιτιού, αυτό με μεγαλώνει γιατί πάντα ένιωθα το παιδί των γονιών μου και ας έχω κάνει παιδί. Από τότε που έφυγε από τη ζωή η μαμά μου, αισθάνομαι τν ευθύνη ότι πρέπει να σταθώ στον μπαμπά μου, αυτό με δυνάμωσε».

Και συμπλήρωσε: «Οι γονείς μου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος και η Χριστίνα Βαρζοπούλου ήταν πολύ αγαπημένοι. Η μαμά μου τον στήριζε πολύ, ήταν περήφανη για εμάς».

Αναφέρθηκε και στον θάνατο του Πάνου Νάτση, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί τόσο στο θέατρο, στην παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη, όσο και στη τηλεοπτική σειρά «Σέρρες» και η σχέση τους ήταν παραπάνω από συναδελφική.

«Με τον Πάνο Νάτση είχαμε κάτι παραπάνω από συναδελφική σχέση. Ήταν αδελφική σχέση. Ο αδερφός που δεν είχα. Ο Πάνος είχε τέσσερις αδερφές και ήξερε να συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα, όποια και να ήταν αυτή η γυναίκα για εκείνον. Δεν μου είναι εύκολο να μιλάω για τον Πάνο, δεν έχω μιλήσει ποτέ για τον Πάνο. Δεν το κατάλαβα ότι έφυγε, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω. Είναι στην καρδιά και στο μυαλό μου, δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε λέξεις.

Ήταν ωραίος τύπος. Δεν υπήρχε ένα βράδυ που δεν θα περνούσες ωραία μαζί του. Όταν είδα το τελευταίο επεισόδιο από τις «Σέρρες» συνειδητοποίησα ότι δεν θα ξαναδώ κάτι καινούργιο από τον Πάνο. Μέχρι το τελευταίο επεισόδιο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί… Μετά στην επανάληψη», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, μοιράστηκε στιγμές από τον ρόλο της στην κωμωδία του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;» και μίλησε για τη συμμετοχή της στη χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση «Skroutz, Ghosts and Rock n' Roll».

