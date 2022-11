Πολιτισμός

Ένιο Μορικόνε: γκράφιτι - γίγας στη Ρώμη για το συνθέτη (εικόνες)

Στα αποκαλυπτήρια του τεράστιου γκράφιτι βρέθηκε ο γιος του μεγάλου ιταλού συνθέτη. Τι δήλωσε για τον πατέρα του.

Τα αποκαλυπτήρια γκράφιτι τεράστιων διαστάσεων αφιερωμένου στον αείμνηστο σπουδαίο Ιταλό συνθέτη Ένιο Μορικόνε έγιναν στη Ρώμη, στην πόλη που γεννήθηκε, στην πρόσοψη κτιρίου στην πλατεία Λορέντσο Λότο.

Το έργο "Vista su Roma" που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης Roma Cares, της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρόμα ανατέθηκε στον καλλιτέχνη Λούκα Μαλεόντε. Το έργο επιλέχθηκε από τους οπαδούς της ομάδας μέσω της πλατφόρμας Socios. Com.

Ο γιος του Ένιο, Μάρκο Μορικόνε, ήταν παρών στα αποκαλυπτήρια του γκράφιτι που έγιναν χθες μαζί με τον διευθυντή κοινοτικών σχέσεων του συλλόγου Φραντσέσκο Παστορέλα και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

«Ο πατέρας μου ήταν γιος της Ρώμης, του Ρωμαϊκού κόσμου και όπως λέω συχνά ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του να τον προσελκύσει η λάμψη από το εξωτερικό, αλλά ήθελε να μείνει εδώ, γνωρίζοντας καλά το γεγονός ότι η μουσική δεν έχει διαβατήρια και σύνορα» δήλωσε ο Μάρκο Μορικόνε.

Ο Ένιο Μορικόνε θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όχι μόνο της κινηματογραφικής μουσικής, αλλά όλων των εποχών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 500 ταινίες, κερδίζοντας τα πιο σημαντικά βραβεία: δύο Όσκαρ, τρία Grammy, τρεις Χρυσές Σφαίρες, έξι BAFTA και δέκα David di Donatello.?

