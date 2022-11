Συνταγές

Μπουγάτσα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εύκολη συνταγή για μπουγάτσα που θα τρελάνει μικρούς και μεγάλους, μας δείχνει βήμα - βήμα η Αρυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Εύκολη γλυκιά συνταγή για μπουγάτσα με σιμιγδάλι και αφράτη κρέμα, χωρίς αυγά, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμαπρίγου μοιράστηκε και τα μικρά μυστικά της για να γίνει τέλεια η μπουγάτσα και να γίνει ακόμη πιο γευστικό το αποτύπωμα της στον ουρανίσκο.

Για τη μπουγάτσα

1 συσκ. φύλλο κρούστας (ή Βηρυτού)

150 γρ. βούτυρο αγελάδος (λιωμένο και κρύο)

Για την κρέμα μπουγάτσας

1½ lt φρέσκο γάλα

200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

200 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

2 πρέζα/ες αλάτι

60 γρ. βούτυρο αγελάδος

Για επικάλυψη

Ζάχαρη

Κανέλα

Εκτέλεση - Για την κρέμα μπουγάτσας

Βάζουμε σε κατσαρόλα με χοντρή βάση το γάλα, το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη, τις βανίλιες και το αλάτι.

Κρατάμε το βούτυρο για το τέλος.

Τα αφήνουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει μια λεία κρέμα. Όλη η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά.

Μόλις πάρει βράση η γλυκιά κρέμα μπουγάτσας με σιμιγδάλι, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε να λιώσει μέσα στην κρέμα.

Μεταφέρουμε την κρέμα σε φαρδύ μπολ για να σταματήσει ο βρασμός της.

Αφήνουμε την κρέμα με σιμιγδάλι να κρυώσει και να πήξει. Όσο πέφτει θερμοκρασία της κρέμας σταθεροποιείται και σφίγγει.

Καλύπτουμε την επιφάνεια της κρέμας με μεμβράνη κουζίνας που εφάπτεται σε όλη την επιφάνεια.

Συμβουλή: Φροντίζουμε να μην υπάρχει καθόλου κενό ανάμεσα στην κρέμα και στην μεμβράνη. Έτσι θα αποφύγουμε την δημιουργία υγρασίας αλλά ταυτόχρονα θα αποφύγουμε και τη δημιουργία αντιαισθητικής πέτσας.

Για το στήσιμο

Ιδανικά χρησιμοποιούμε ταψί μακρόστενο 23 επί 33 εκατοστά.

Με πινέλο βουτυρώνουμε το ταψί με το λιωμένο κρύο βούτυρο.

Στρώνουμε τα 5 φύλλα φροντίζοντας να έχουν αντίθετη φορά, σταυρωτά δηλαδή, ώστε να εξέχει από όλες τις πλευρές του ταψιού αρκετό φύλλο.

Βουτυρώνουμε και τα πλαϊνά φύλλα που εξέχουν από το ταψί.

Αδειάζουμε τη γέμιση πάνω στα φύλλα.

Γυρίζουμε προς τα μέσα πάνω στην επιφάνεια της μπουγάτσας τα φύλλα που εξέχουν από τα πλαϊνά του ταψιού.

Φροντίζουμε να βουτυρώσουμε πολύ καλά τα γυρισμένα φύλλα.

Τέλος, στρώνουμε πάνω στη μπουγάτσα τα υπόλοιπα πέντε φύλλα αφού τα βουτυρώσουμε πολύ καλά ενδιάμεσα. Τα πάνω φύλλα που εξέχουν από το χείλος του ταψιού, με μαλακή σπάτουλα μπήγουμε μέσα στο ταψί κάτω από την μπουγάτσα.

Βουτυρώνουμε πολύ καλά την επιφάνεια της μπουγάτσας.

Σε αυτό το στάδιο που η μπουγάτσα είναι έτοιμη και η κρέμα της είναι τελείως κρύα, μπορούμε να τυλίξουμε το ταψί με μεμβράνη κουζίνας και να το φυλάξουμε στο ψυγείο μας μέχρι και τέσσερις ημέρες.

Ή μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη για αρκετούς μήνες. Όμως θα πρέπει να προσέξετε το φίλο που χρησιμοποιείται να είναι φρέσκο γιατί απαγορεύεται να ξεπαγώσουμε ένα φύλλο και να το ξανά βάλουμε στην κατάψυξη.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε στους 180 ?C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για περίπου 35΄μέχρι να φουσκώσει η μπουγάτσα και να ροδίσει καλά το φύλλο.

Σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη ή κρυσταλλική και κανέλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Συντάξεις: Η αύξηση θα είναι πάνω από 7% το 2023

Ενδοοικογενειακή βία - Αργυρούπολη: Σε κέντρο αποκατάστασης η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε (εικόνες)

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)