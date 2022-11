Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου

Σε νέα έκτακτη έξοδο στις αγορές προχωρά το οικονομικό επιτελείο, για να διασφαλίσει ρευστότητα.



Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 θα διενεργηθεί έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 1,75%, λήξης 18 Ιουνίου 2032, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124038721, ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, "σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνο Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι πέντε ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.), τοπική ώρα, της 14ης Νοεμβρίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Για τα Ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια."

