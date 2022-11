Πολιτική

ΥΠΕΞ για Κατεχόμενα: παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους

Καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που προσπαθούν να αναβαθμίσουν το Ψευδοκράτος.

Τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων αναφορικά με φερόμενη εισδοχή του ψευδοκράτους με το καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό τουρκοφώνων κρατών, καταδικάζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 και 550.

Επί της ουσίας του ζητήματος έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Περαιτέρω, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή και αταλάντευτη και καθιστά σαφές ότι «στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού που θα βασίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία».

