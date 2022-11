Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Κατηγορεί τον πρώην της ότι την κόλλησε HIV σκόπιμα

Η καταγγελία της γυναίκας οδήγησε σε δικαστική διαμάχη και πλέον ο οροθετικός άνδρας είναι αντιμέτωπος με βαριές ποινές.

Και νέα διάσταση προσέλαβε χθες η αντιδικία ενός 41χρονου φορέα του HIV με την 50χρονη πρώην σύντροφό του που κατήγγειλε ότι της μετέδωσε σκόπιμα τον ιό.

Η 50χρονη συγκεκριμένα δια της συνηγόρου της κ. Μαρίας Κρικοπούλου προσέφυγε με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του 41χρονου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ζητά να του απαγορευθεί προσωρινά να προβεί σε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητάς της στο μέλλον, να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και να απειληθεί εναντίον του η προσωπική του κράτηση μέχρι ενός έτους σε περίπτωση παραβίασης της εκδοθησομένης αποφάσεως. Η αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προγραμματιστεί για να συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η υπόθεση έχει προσλάβει ασύλληπτες διαστάσεις καθώς ο 41χρονος έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, την 5η Δεκεμβρίου 2022, κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα που φέρονται να τελέσθηκαν στη Ρόδο κατά τα έτη 2018 έως και τον Φεβρουάριο του 2020.

O oροθετικός έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για πανομοιότυπη υπόθεση!

Πιο συγκεκριμένα, έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 42 μηνών από το Mικτό Oρκωτό Eφετείο Δωδεκανήσου, διότι ως φορέας του HIV είχε συνάψει σχέση με δύο γυναίκες και τους μετέδωσε την θανατηφόρο νόσο.

Tο Mικτό Oρκωτό Eφετείο έκρινε τον 27χρονο ένοχο επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή (πλημμέλημα) κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας εξαφανίζοντας την πρωτόδικη ποινή κάθειρξης 10 ετών που του είχε επιβληθεί. Κι ενώ εκκρεμούσε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω για την φρικιαστική υπόθεση για την οποία καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του, μια άλλη, 50 ετών, που ακολούθησε, κατήγγειλε την 24η Αυγούστου 2022 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ότι της μετέδωσε σκόπιμα την νόσο!

Η 50χρονη κατέθεσε ότι ήταν κακοποιητικός και εκδικητικός και ότι σκόπιμα της μετέδωσε τον ιό του HIV γιατί δεν την ενημέρωσε ποτέ ότι ήταν οροθετικός.

Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε η 50χρονη υποστηρίζει ότι γνώρισε τον 42χρονο τον Ιούνιο του έτους 2020 και συνήψαν ερωτικό δεσμό και ότι από τον Οκτώβριο όμως του έτους 2020 ξεκίνησε να επιδεικνύει ιδιαίτερα χειραγωγική και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της.

Στις 27 Αυγούστου 2022 συνειδητοποίησε, όπως ισχυρίστηκε, ότι της είχε μεταδώσει τον ιό.

Τονίζει ότι σχηματίσθηκε εις βάρος του δικογραφία για τις πράξεις της βαριάς σκοπούμενης ή μη σωματικής βλάβης σε βάρος συντρόφου, της σωματικής βλάβης ελαφρά με συνεχή συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση σε βάρος συντρόφου και της απειλής σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης και για παράβαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, διότι ενώ γνώριζε ότι ήδη από το έτος 2003-2004 ότι ήταν φορέας της μολυσματικής νόσου AIDS, εντούτοις ουδέποτε την ενημέρωσε.

Διατείνεται ότι εν όψει της μεταξύ τους σφοδρής δικαστικής διαμάχης η οποία έπεται, καθημερινά ζει με τον φόβο πως θα προσπαθήσει να την εντοπίσει και την βλάψει.

Πηγή: dimokratiki.gr

