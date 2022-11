Πολιτική

Κατεχόμενα: Ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία για την αποδοχή του ψευδοκράτους

Η αντίδραση της Κομισιόν στη δήλωση της Τουρκίας σχετικά με την αποδοχή του ψευδοκράτους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις δηλώσεις που έγιναν από την Τουρκία «σχετικά με την αποδοχή της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας, της λεγόμενης, διεθνώς μη αναγνωρισμένης, "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Πίτερ Στάνο.

O κ. Στάνο προσέθεσε ότι «η απόφαση αυτή, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα μέλη του Οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του Οργανισμού εξέφρασαν ισχυρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στη Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» .

Παράλληλα σημείωσε ότι η ΕΕ «έχει καταστήσει σαφές κατ' επανάληψη, μεταξύ άλλων και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ότι η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, με τα αντίστοιχα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Οποιαδήποτε ενέργεια για τη διευκόλυνση ή την υποβοήθηση με όποιον τρόπο της διεθνούς αναγνώρισης της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας βλάπτει σοβαρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοήσει τη συνέχιση των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τις αρχές στις αρχές της ΕΕ. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» κατέληξε.

