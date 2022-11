Κοινωνία

Μενίδι: Ένοπλη ληστεία με λεία τσιγάρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινηματογραφικό «ρεσάλτο» σε φορτηγάκι που μετέφερε καπνικά προϊόντα, με την απειλή καλάσνικοφ.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της οδού Πασχαλιάς με τη Λεωφόρο Κύμης, στο ύψος του Ολυμπιακού Χωριού.

Άγνωστος αριθμός δραστών κατέβηκε από ένα ΙΧ και ένα φορτηγάκι και με την απειλή καλάσνικοφ κατέβασαν τον οδηγό από ένα φορτηγάκι που οδηγούσε και διέφυγαν με αυτό το όχημα και το περιεχόμενο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα περιείχε καπνικά προϊόντα, τα οποία ο οδηγός διακινούσε σε περίπτερα της δυτικής Αττικής.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: “Έπεσαν” τα πρώτα χιόνια (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “ξάφρισαν” σε δύο λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη (βίντεο)

Πολύτεκνη αγρότισσα Tik-Toker: Ο Μητσοτάκης είναι αδύνατος, θα τον...παχύνω