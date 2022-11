Καιρός

Handelsblatt: Τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Για «2.000 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών» κάνει λόγο το δημοσίευμα της Handelsblatt

Στην έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα αναφέρεται η γερμανική Handelsblatt, σημειώνοντας ότι πρόκειται για γιγάντια αποθέματα, που θα ωφελήσουν όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα και μεταδίδει η Deutsche Welle: «2.000 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών. H Eλλάδα θέλει να αξιοποιήσει γιγάντια αποθέματα. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επιταχύνει τις έρευνες για φυσικό αέριο. Η εκμετάλλευσή τους θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το 2027. Όλη η Ευρώπη θα μπορούσε να ωφεληθεί».

Το μακροσκελές ρεπορτάζ εστιάζει στις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για έναρξη σεισμικών ερευνών από το πλοίο Sanco Swift στην περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου και αργότερα στο Ιόνιο για λογαριασμό των εταιρειών Exxon Mobil και Hellenic Energy.

«Θα αρκούσε για να τροφοδοτήσει όλη την ΕΕ για πάνω από πέντε χρόνια»

To ρεπορτάζ χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές «νέα κίνηση της Ελλάδας προς την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοιχτά ύδατά της» και παρατηρεί: «Πρόκειται για ένα θέμα που επί χρόνια είχε παραγκωνιστεί για λόγους κλιματικής πολιτικής αλλά και εξαιτίας της υποτιθέμενης αξιόπιστης διαθεσιμότητας φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου. Πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση επιτάσσουν μια επανεξέταση.

Η Ελλάδα αναζητά τώρα αντικατάσταση για το ρωσικό φυσικό αέριο, που στο παρελθόν κάλυπτε το 45% της κατανάλωσης. Τα ενδεχόμενα κοιτάσματα δεν έχουν ενδιαφέρον όμως μόνο για την Ελλάδα (…) Με βάση την περσινή κατανάλωση, θα αρκούσαν για να τροφοδοτήσουν ολόκληρη την ΕΕ με φυσικό αέριο για πάνω από πέντε χρόνια.»

«Η Τουρκία δεν έχει προβάλλει αξιώσεις για τις εν λόγω περιοχές»

Μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ σημειώνει: «Και στο Αιγαίο εικάζεται ότι υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Mέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει καμία έρευνα εκεί διότι Ελλάδα και Τουρκία διαφωνούν για την οριοθέτηση των οικονομικών ζωνών. Η Τουρκία δεν έχει πάντως προβάλλει αξιώσεις για τις περιοχές στις οποίες εστιάζουν οι τρέχουσες έρευνες».

