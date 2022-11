Κοινωνία

Κηφισός: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Κηφισό, στο ύψος των ΙΚΕΑ, όταν ένας άνδρας περίπου 60 ετών παρασύρθηκε από φορτηγάκι και έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Γερουσία παραμένει στους Δημοκρατικούς