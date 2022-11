Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης: Τον βύθισε… στη λίμνη του

Το άσφαιρο πρώτο μέρος, διαδέχθηκε η κιτρινόμαυρη… καταιγίδα της επανάληψης

Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πέρασε από τους «Ζωσιμάδες», κερδίζοντας με το επιβλητικό 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Super League.

Φαμπιάνο Λέισμαν (60’πέν.), Νικολά Ενκουλού (79’), Μόουζες Οντουμπάτζο (81’) και Λουίς Πάλμα (90’+3’) τα γκολ για τους «κίτρινους», ωστόσο η είσοδος του Οντουμπάτζο και οι επεμβάσεις του Χουλιάν Κουέστα ήταν τα «κλειδιά» για το «τρίποντο».

Το πρώτο μέρος ήταν… άοσμο, άχρωμο και άγευστο αν και οι δυο ομάδες έδειξαν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν πάνω από 60% κατοχή μπάλας, ωστόσο δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Βασίλη Αθανασίου.

Οι Ηπειρώτες, από την πλευρά τους, απείλησαν μία και μοναδική φορά στο 34’, με τον Χουλιάν Κουέστα να αποκρούει δύσκολα το σουτ του Κάρλες Σόρια με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πάρντιου πέρασε στο ματς τον Οντουμπάτζο. Από το… πουθενά, ο 29χρονος Αγγλονιγηριανός έγινε πρωταγωνιστής για την ομάδα του, καθώς στο 58’ κέρδισε πέναλτι από τον Ικερ Μπιλμπάο.

Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Φαμπιάνο, για το 0-1. Τα λεπτά που ακολούθησαν, πάντως, ήταν μονόλογος για τους γηπεδούχους που ανέβασαν την πίεσή τους αλλά υπολόγισαν χωρίς τον Κουέστα.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας σταμάτησε τους Μορέιρα Μέντες (73’), Κλόντιου Μπαλάν (74’) και Παναγιώτη Τζίμα (77’), ο Φαμπιάνο έβαλε σωστά την προβολή στην προσπάθεια του Παμλίδη (75’) ενώ ενδιάμεσα ο Οντουμπάτζο λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με το 0-1 να μένει άλλοτε πιο εύκολα κι άλλοτε πιο δύσκολα.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση για τον ΠΑΣ, ήρθε το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Από εκτέλεση κόρνερ του Πάλμα, ο Μπράιαν Νταμπό πήρε την πρώτη κεφαλιά και από κοντά ο Ενκουλού δεν είχε πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Οι παίκτες του Θανάση Στάικου κατέρρευσαν. Τόσο που δυο λεπτά μετά, ήρθε και το 0-3. Ο Αθανασίου απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Νταμπό, στην επαναφορά ο Οντουμπάτζο πήρε την κεφαλιά και, άθελά του, ο Ροντρίγκο Εραμούσπε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 84’ ο Νταμπό έχασε σπουδαία ευκαιρία να χριστεί κι εκείνος σκόρερ – μικρό το κακό για τον Άρη μιας και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αντρέ Γκρέι έκανε το γύρισμα και ο Πάλμα, με τη βοήθεια και του δοκαριού, διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν δεύτερο σερί «τρίποντο» και σταθεροποίησαν τη θέση τους στην εξάδα. Από την άλλη, δύσκολα τα πράγματα για τον «Άγιαξ της Ηπείρου» που δε θυμίζει σε τίποτα την περυσινή ομάδα που εντυπωσίασε.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Εραμούσπε – Φαμπιάνο, Εμπακατά, Ετέμπο.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Μπιλμπάο, Μορέιρα, Παμλίδης (87’ Μανσούρ), Εραμούσπε, Τζίμας (87’ Τσίρης), Μπαγκαλιάνης (64’ Ροσέρο), Μπαλάν.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά, Πίρσμαν, Ενκουλού, Φαμπιάνο, Μάνου Γκαρθία (73’ Νταμπό), Ετέμπο (90’+2’ Σγούρος), Ματέο Γκαρσία, Ζερβίνιο (79’ Γκρέι), Καμάτσο (46’ Οντουμπάτζο), Πάλμα.

