Υποκλοπές - Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: οι αστήρικτες λίστες δημιουργούν κλίμα βούρκου (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας για τα μέτρα που λαμβάνει για τις επικοινωνίες του, τα άρθρα για τις λίστες με παρακολουθήσεις υπουργών, αλλά και για τα μέτρα έναντι της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης.

Για τις υποκλοπές, αλλά και για την ακρίβεια που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις μίλησε την Δευτέρα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος επανέλαβε την απάντηση που έδωσε στην εφημερίδα, που χθες Κυριακή περιέλαβε το όνομα του σε άρθρο για δεύτερη λίστα με παρακολουθούμενους από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι γενικώς προσέχει στις επικοινωνίες του και προσωπικά παίρνει μέτρα, αναφέροντας ότι όσοι κατέχουν δημόσιες θέσεις οφείλουν να είναι διαφανείς και προσεκτικοί στις επικοινωνίες του και λέγοντας πως όσοι κατέχουν τέτοια αξιώματα γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο παρακολουθήσεων.

Αναφερόμενος στις υποκλοπές, με αφορμή την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο για «υπαρκτό πρόβλημα που συνδυάστηκε με μια αστοχία, για την οποία αναλήφθηκε άμεσα η πολιτική ευθύνη. Αυτή η κυβέρνηση, όταν προκύπτει πρόβλημα, λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης».

«Βλέπω μια κυβέρνηση που παρακολουθείται κι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει: ή ότι η λίστα δεν είναι αληθής ή ότι υπάρχει σχέδιο του πρωθυπουργού και των στενών συνεργατών του για να παρακολουθήσει τους υπουργούς του», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ο Υπουργός Επικρατείας επεσήμανε πως «όπως παραδέχθηκε και ο κ. Τσίπρας, υπήρχαν παράνομα λογισμικά και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, εκτός από το ότι λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019, άλλαξε τον νόμο και από κακούργημα έκανε πλημμέλημα την παρακολούθηση». Προσέθεσε πως θα υπάρξει επαναφορά της παρακολούθησης σε κακούργημα, όμως η αλλαγή αυτή στον νόμο, «δεν θα έχει αναδρομική ισχύ».

«Αμφισβητώ την λίστα και τα συμφέροντα γύρω από αυτήν. Γίνεται προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος του Πρωθυπουργού για κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο κ. Σκέρτσος, λέγοντας πως η Δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει όσους φέρονται να γνωρίζουν για την υπόθεση και να αποκαλυφθεί εάν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά ή για έργο συκοφαντών, όπως ανέφερε.

Ο κ. Σκέρτσος είπε πως με τα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις υπουργών και την δημόσια συζήτηση επ’ αυτών «δημιουργείται κλίμα καχυποψίας που οδηγεί σε αποσταθεροποίηση, που είναι σαράκι στα θεμέλια της Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για «αστήρικτες δημοσιεύσεις λιστών που δημιουργούν κλίμα βούρκου».

«Δεν είμαι αφελής», είπε ο κ. Σκέρτσος, λέγοντας ότι από όταν ανέλαβε την θέση του ως υπουργός Επικρατείας ήξερε ότι πολλοί θα ενδιαφέρονταν να μάθουν όσα συζητούνταν στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να είναι ανυποψίαστος και αφελής για τέτοια πράγματα».

Ερωτηθείς για "το καλάθι του νοικοκυριού" και την πίεση της ενεργειακής κρισης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ο Άκης Σκέρτσος είπε ότι «η ακρίβεια στα προϊόντα θα λυθεί με την ανάπτυξη της οικονομίας».

Ανέφερε ότι «εν μέσω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης, στην Ελλάδα έχουμε υψηλή ανάπτυξη, εν μέσω κινδύνων και προκλήσεων που δεν αντιμετώπισε άλλη χώρα», προσθέτοντας λίγο αργότερα ότι «η Ελλάδα αλλάζει πίστα. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί που είναι απαράδεκτα χαμηλοί πρέπει για να αυξηθούν να έρθουν περισσότερες επενδύσεις, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να αυξήσουμε εισοδήματα και να μειώσουμε φόρους».

«Όχι μόνο δεν έχουμε “ακρίβεια Μητσοτάκη”, η ακρίβεια είναι του Πούτιν και είναι για όλες τις χώρες της Ευρώπης», είπε ο κ. Σκέρτσος, συμπληρώνοντας ότι «αυτήν την στιγμή οι πολιτικές μας αποδίδουν και έχουμε 2 μονάδες χαμηλότερο πληθωρισμό από το καλοκαίρι, Ενώ στην ενέργεια, χάρη στα υπερκέρδη που φορολογούμε και επιστρέφουμε στους πολίτες, έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο τιμολόγιο για ρεύμα».

