Πολιτική

Παρακολουθήσεις – Οικονόμου: Στο κενό το σχέδιο φθοράς της κυβέρνησης

Η αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στη νέα λίστα που δημοσιεύτηκε σήμερα. Το σχόλιο του Άκη Σκέρτσου, του οποίου το όνομα είναι μέσα στη λίστα.

«Η διερεύνηση της λειτουργίας λογισμικών παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε της πτυχή και έκφανση, έχει ήδη ξεκινήσει από την ελληνική Δικαιοσύνη, με τη συνδρομή των δημοσίων αρχών. Παράλληλα, η Κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας ξεκαθαρίσει εξαρχής την αδιαπραγμάτευτη βούλησή της για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απηνή τιμωρία τόσο των εμπλεκομένων όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, στην οποία υπάρχει λίστα με νέα ονόματα, τα οποία λέγεται ότι παρακολουθούνταν, μεταξύ των οποίων και υπουργοί της κυβέρνησης, αναφέρει:

«Η τροφοδότηση της κοινής γνώμης με πληθώρα δημοσιευμάτων και μάλιστα σε δόσεις, τα οποία στηρίζονται σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ευφάνταστες αφηγήσεις, δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο, συσκοτίζει και δεν διαφωτίζει. Ιδίως όταν πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες αδιαφανείς πηγές. Υλικό που είναι πολύ χρήσιμο για τη συγγραφή μυθιστορημάτων κατασκοπείας, στα οποία εσχάτως εξειδικεύεται ο κ. Βαξεβάνης, αλλά εντελώς ακατάλληλο για την διερεύνηση των πτυχών της υπόθεσης.

Εξάλλου, είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται η Κυβέρνηση την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης».

Με βάση τα δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση φαίνεται να υπήρξε ο βασικός στόχος των σκοτεινών κύκλων που χειρίζονταν τα λογισμικά αυτά. Η Κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα».

Τέλος, εξαπολύοντας επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνει πως, «το σχέδιο φθοράς της Κυβέρνησης, μέσω τόνων πολιτικά τοξικής λάσπης, στο οποίο επενδύει ο κ. Τσίπρας για να ξεφύγει από το πολιτικό τέλμα, πέφτει στο κενό για άλλη μια φορά. Εξάλλου, με την λάσπη πρώτα λερώνονται όσοι την πιάνουν στα χέρια τους για να την εκτοξεύσουν».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον κο Οικονόμου και στον κο Μητσοτάκη, που η κυβέρνησή τους έπεσε θύμα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Αν αυτοί που μας κυβερνούν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι για τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια της χώρας, θα ήταν απλά νούμερα επιθεώρησης. Όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και δεν αξίζει στη χώρα μια τόσο ανεύθυνη κυβέρνηση, ούτε στους πολίτες ένας τόσο θρασύς και αδίστακτος πρωθυπουργός. Τώρα που πλέον κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων παραδέχεται εμμέσως την ορθότητα της λίστας των παρακολουθήσεων, περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη σοβαρές απαντήσεις για τις νέες αποκαλύψεις του Documento και του Βήματος και όχι γελοίους ισχυρισμούς πανικού».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Όταν μία κυβέρνηση θυσιάζει στο βωμό του κομματικού και ατομικού συμφέροντος του πρωθυπουργού το εθνικό συμφέρον, τότε είναι επικίνδυνη για τα εθνικά θέματα και την ύπαρξη του ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Λύση ζητά μία τετραετία ώστε να στρέψει τα «μάτια» της πατρίδας στον πραγματικό εχθρό και να συνθλίψει «κέντρα και παράκεντρα» που λειτουργούν με όρους μαφίας».

Σκέρτσος: Η εφημερίδα παρέλειψε να δημοσιεύσει όλη την επικοινωνία μας

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook αντέδρασε ο Άκης Σκέρτσος, το όνομα του οποίου βρίσκεται στη λίστα που δημοσιεύεται σήμερα.

«Την αθλιότητα από όπου κι αν εκπορεύεται την αντιμετωπίζεις με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Δεν συνδιαλέγεσαι ούτε βουτάς στο βούρκο μαζί της. Στις δημοκρατίες επίσης, σε αντίθεση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όποιος κατηγορεί κάποιον οφείλει να τεκμηριώνει τις κατηγορίες του. Ειδάλλως είναι συκοφάντης.

Οι λίστες του ντοκουμέντου δεν εισφέρουν κανένα νέο στοιχείο στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων ούτε τεκμηριώνονται με αποδείξεις -που εφόσον υπάρχουν πρέπει να προσκομιστούν στη δικαιοσύνη και να μη γίνουν φειγ βολάν.

Το μόνο που πετυχαίνει εν τέλει η σαλαμοποίηση των δήθεν «αποκαλύψεων» είναι ο ευτελισμός μιας σοβαρής υπόθεσης που αφορά κάθε δημοκρατικό πολίτη και η εξυπηρέτηση ενός οργανωμένου σχεδίου αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά προβλήματα αλλά και από το μετρήσιμο έργο που παράγεται καθημερινά σε πολλά πεδία πολιτικής προς όφελος των πολιτών», αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας και καταλήγει με τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του με τον συντάκτη της εφημερίδας.

«Παραθέτω τη συνομιλία μου με τον συντάκτη του ντοκουμέντου διότι η εφημερίδα παρέλειψε να δημοσιεύσει ως όφειλε ολόκληρη την επικοινωνία».

