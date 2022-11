Life

“Εκτός Υπηρεσίας”: Την Δευτέρα η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αποψινό επεισόδιο κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 μας επιφυλάσσει νέες περιπέτειες, ξεκαρδιστικές καταστάσεις και πολλές εκπλήξεις. Πάρτε μία... γεύση.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Έφτασε η ώρα για τη γιορτή της ειρήνης, λίγο όμως πριν ανάψουν τα θεατρικά φώτα για να ξεκινήσει η παράσταση, τη σεμνή εκδήλωση θα καταστρέψει ο Ιάκωβος, ο οποίος εισβάλει στο χώρο και φωνάζει ότι η Σοφία και ο Στρατής είναι παράνομο ζευγάρι και τους κατηγορεί ανοιχτά, ότι αυτοί έκλεψαν τα λείψανα του Ντάντουλα! Η κατάσταση παρεκτρέπεται και η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη! Ο Κούλης μαθαίνει ότι η Μπεάτα του τα φοράει με τον Νιόνιο, η Ανκίτσα πληροφορείται ότι ο Στρατής τσιλιμπουρδίζει με την Σοφία και τέλος ο Μένιος μαθαίνει ότι η μητέρα του έχει εντονότατη ερωτική ζωή! Θα καταφέρει ο Σωκράτης να επιβάλει την τάξη; Μέσα στον πανικό, ο Αλέκος αρπάζει την Φώτω, τη φορτώνει στους ώμους και προσπαθεί να την πείσει ότι είναι ο άντρας της ζωής της. Θα δώσει η Φώτω μια ευκαιρία στον ερωτοχτυπημένο Αλέκο;

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/ektosypiresias

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

Gallery