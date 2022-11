Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Γερμανία: Το μεγάλο στοίχημα του Χάνσι Φλικ

Μετά από πολλά χρόνια στη «σκιά» του Γιόακιμ Λεβ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας καλείται να οδηγήσει τα «πάντσερ» στην κορυφή.

Μετά από αρκετά χρόνια παραμονής στην... σκιά του Γιόακιμ Λεβ, ο Χάνσι Φλικ, είναι πλέον, ο πρώτος προπονητής στην εθνική Γερμανίας και δείχνεις έτοιμος για το καλύτερο δυνατό, στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Μετά από μία σύντομη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ο Φλικ, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος από τον διαθέσιμο χρόνο που έχει με τους Γερμανούς διεθνείς, στην προσπάθεια να τους «περάσει» την αγωνιστική φιλοσοφία του.

«Δίνει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία (σ.σ. με τους παίκτες) εντός και εκτός γηπέδου», έχει δηλώσει ο τερματοφύλακας και αρχηγός της εθνικής Γερμανίας, Μάνουελ Νόϊερ για τον Φλικ, ο οποίος διετέλεσε βοηθός του Λεβ, από το φθινόπωρο του 2006, μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ στην Βραζιλία, το 2014.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Φλικ θα συναντήσει ως βοηθός του Νίκο Κόβατς, τον «κορμό» της εθνικής ομάδας στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ δηλώνει θαυμαστής του Αρίγκο Σάκι και του Αρσέν Βενγκέρ.

«Ο Χάνσι μίλησε αμέσως με όλους τους πρωταγωνιστές και έβαλε την ομάδα πίσω του. Άκουγε τους ανθρώπους, αφιέρωσε χρόνο μαζί τους. Και έκανε ερωτήσεις», εξηγεί ο Καρλ Χάϊντς Ρουμενίγκε, στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας του Φλικ. Η εργασία του Γερμανού τεχνικού, δεν άργησε να φέρει αποτελέσματα, καθώς οδήγησε τους Βαυαρούς στην κατάκτηση του νταμπλ και του Champions League, επαναλαμβάνοντας το «treble» του Γιουπ Χάϊνκες, το 2013. Οπως είναι γνωστό, ακολούθησαν, το Σούπερ Καπ Γερμανίας, το Σούπερ Καπ Ευρώπης και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σε μία άνευ προηγουμένου «εξάδα» τροπαίων.

Ανοικτός στο διάλογο, ήρεμος και ισορροπημένος, ο Φλικ, μπορεί να γίνει αδιάλλακτος, όπως την άνοιξη του 2021, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διακόψει το συμβόλαιό του, έχοντας διαφωνία για πολλούς μήνες με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχαμίντζιτς, ακόμη κι εάν δεν είπε ποτέ δημόσια, ότι αυτός ήταν ο λόγος της αποχώρησής του.

Και μερικές εβδομάδες αργότερα, ως διάδοχος του Λεβ στην εθνική ομάδα της χώρας του, εφαρμόζει την ίδια μέθοδο με παίκτες που γνωρίζει από... καρδιάς, ακόμη κι εάν παραδέχεται ότι έχει «λιγότερο χρόνο, για να εξοικειώσει τους παίκτες με την δική του αγωνιστική φιλοσοφία».

