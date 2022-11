Πολιτική

Υποκλοπές - Δένδιας για Μητσοτάκη: υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Εξωτερικών, στον απόηχο των δημοσιευμάτων για λίστες και παρακολουθήσεις υπουργών.

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, είπε πως «σήμερα θα συζητήσουμε για την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική, την Κεντρική Αφρική, θέματα εξαιρετικά σημαντικά για την ΕΕ».

Θέλοντας να δώσει την δική του απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με λίστες προσώπων που παρακολουθούνται με εντολή του Μαξίμου, σε μια εκτων οποίων περιλαμβάνεται ο ίδιος, ο Νίκος Δένδιας προσέθεσε «Θα ήθελα, όμως, επιπλέον να πω ότι η συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο». ¨

«Από εκεί και πέρα δε, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

