Κόσμος

Ζελένσκι για Χερσώνα: Πάνω από 400 εγκλήματα πολέμου έκαναν οι Ρώσοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε στοιχεία για εκατοντάδες εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν ρωσικές δυνάμεις αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ερευνητές έχουν εντοπίσει περισσότερα από 400 ρωσικά εγκλήματα πολέμου και βρήκαν πτώματα στρατιωτικών και αμάχων σε περιοχές της επαρχίας της Χερσώνας που απελευθερώθηκαν από τη ρωσική κατοχή.

«Ερευνητές έχουν ήδη τεκμηριώσει περισσότερα από 400 ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Βρέθηκαν πτώματα αμάχων και στρατιωτικών», είπε ο Ζελένσκι σε μια βιντεοσκοπημένη του ομιλία που μεταδόθηκε σήμερα το βράδυ.

Συμπλήρωσε ότι 226 οικισμοί, με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, έχουν σταθεροποιηθεί και ο νόμος σε αυτές τις περιοχές έχει αποκατασταθεί.

Ρώσοι στρατιώτες και μισθοφόροι έχουν συλληφθεί.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι μάχες στην επαρχία Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, χωρίς να έχουν μειωθεί οι ρωσικές επιθέσεις.

«Οι μάχες στην επαρχία Ντονέτσκ είναι εξίσου έντονες όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες», είπε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ότι «Το επίπεδο των ρωσικών επιθέσεων δεν έχει μειωθεί. Και το επίπεδο ανθεκτικότητας και θάρρους μας είναι στο ύψιστο επίπεδο».

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη - Κωνσταντινούπολη: Μία σύλληψη και κατηγορίες Σοϊλού κατά του PKK

Αρβανιτάκη - Ζουγανέλη στο “Ενώπιος Ενωπίω”: η μουσική, η καριέρα και τα ριάλιτι (βίντεο)

Σλοβενία - Νατάσα Πιρτς Μούσαρ: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της χώρας