Λαβρόφ: Η Δύση στρατιωτικοποιεί τη νοτιοανατολική Ασία εις βάρος της Ρωσίας και της Κίνας

O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε σήμερα Κυριακή ότι η Δύση «στρατιωτικοποιεί» τη νοτιοανατολική Ασία σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και ηγετών της Δύσης στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20) την Τρίτη και την Τετάρτη στο Μπαλί.

Ο Λαβρόφ θα είναι επικεφαλής της αποστολής της Ρωσίας στη σύνοδο -την πρώτη τέτοια διάσκεψη από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο - αφού το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πολύ απασχολημένος για να παρευρεθεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά την ολοκλήρωση της συνόδου της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Πνομ Πενχ, ο Λαβρόφ επέπληξε τις ΗΠΑ αναφορικά με τις ενέργειές τους στην περιοχή, την οποία η Ρωσία και η Δύση θεωρούν πιθανό στρατηγικό γεωπολιτικό πεδίο διαμάχης τις επόμενες δεκαετίες.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ προσπαθούν να κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η στρατηγική του Τζο Μπάιντεν στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού είναι μια απόπειρα να παρακαμφθούν «δομές συμπερίληψης» για τη περιφερειακή συνεργασία και ότι θα αφορά τη «στρατιωτικοποίηση της περιοχής με σαφή εστίαση στον περιορισμό της Κίνας και τον περιορισμό των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν ανήκουν στην 10μελή ASEAN, αλλά πολλοί ηγέτες μεγάλων δυνάμεων παρευρέθηκαν στις συνομιλίες ενόψει της συνόδου της G20 την επόμενη εβδομάδα στο Μπαλί.

