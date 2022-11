Οικονομία

Αθήνα: Φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων από γνωστό ενεχυροδανειστήριο

Φλέβα φοροδιαφυγής μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι εντόπισαν στα βιβλία και στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης.

Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο, στο κέντρο της Αθήνας, με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας.

Έτσι, όταν επισκέφθηκαν την επιχείρηση, έκαναν φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα ψηφιακά αρχεία αυτής, και διαπίστωσαν τα εξής:

Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε... ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%), ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.

Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

