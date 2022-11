Life

“The 2Night Show” την Δευτέρα με Τριανταφύλλου και Μπαλάσκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η εκλεκτή παρέα του υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά απόψε το βράδυ.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τον Βασίλη Τριανταφύλλου. Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει για τα όμορφα παιδικά του χρόνια, για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη δουλειά που έκανε σε οικοδομές, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή του το «μικρόβιο» της υποκριτικής. Πώς αντέδρασαν οι γονείς του, όταν τους ανακοίνωσε ότι θα γίνει ηθοποιός; Γιατί δεν τα πάει καλά με τα social media; Θα το «πάρει» το κορίτσι, που είναι μαζί του 10 χρόνια; Επίσης, ο Βασίλης Τριανταφύλλου μιλάει για τη δυνατή φιλία που τον δένει με τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου καθώς και για τον θεατρικό χώρο που δημιούργησαν με μεράκι, από το «μηδέν». Τέλος, εξηγεί γιατί κάνει τα μαλλιά του μπούκλες στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι» και βάζει τα δυνατά του, για να αντιμετωπίσει τον Γρηγόρη στο αγαπημένο του παιχνίδι.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη έρχεται και ο Σταύρος Μπαλάσκας. Η πρώτη του δουλειά ως οδηγός νταλίκας, τα 32 χρόνια δράσης στην Αστυνομία, οι επικίνδυνες στιγμές που έχει ζήσει και η όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει. Τι άποψη έχει για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις; Ποιες «κατηγορίες» ανθρώπων, επιλέγουν να φορέσουν τη στολή του Αστυνομικού; Για ποιο λόγο δεν διστάζει να ζητήσει δημόσια συγνώμη; Τέλος, μιλάει για την έξαρση των σεξουαλικών εγκλημάτων, την ευφυΐα κάποιων κακοποιών, ενώ εξηγεί γιατί πρέπει να αλλάξει στη χώρας μας, η νομοθεσία για τα ισόβια.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Social Media Awards 2022: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1

“Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου”: Η ιστορική θεομηνία που έπληξε Αθήνα και Πειραιά (εικόνες)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ερμής, ο έρωτας και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)