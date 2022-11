Life

“The 2Night Show” – Τοσουνίδης: Η αποχή από την τηλεόραση και ο... “μικρός εξορκιστής” (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράστηκε χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή του, αλλά και από τη μεγάλη επιτυχία του ως Κρίστο στη σειρά «Μαρία, η άσχημη».



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτη ο Πρόδρομος Τοσουνίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράστηκε χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή του, αλλά και από τη μεγάλη επιτυχία του ως Κρίστο στη σειρά «Μαρία, η άσχημη», ενώ περιέγραψε τα 14 χρόνια «αποχής» από την τηλεόραση.

"Ακόμη και σήμερα, μετά από 14 χρόνια, με φωνάζουν "Κρίστο" ή ο σχεδιαστής με τη βεντάλια. Αυτός ο ρόλος αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Την έβλεπαν από καθηγητές Πανεπιστημίου μέχρι μικρά παιδιά. Και το βλέπουν ακόμη και σήμερα στις επαναλήψεις", ανέφερε.

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απείχε από την τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, ο αγαπητός ηθοποιός είπε: " Τα χρόνια που έλειπα από την τηλεόραση υπήρχε και η κρίση, οπότε δεν γινόντουσαν δουλειές. Δεν θα πάρω εύκολα τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά και δεν θέλω να φέρω τον άλλον σε δύσκολη θέση. Μπορεί να μην με θέλει" συμπληρώνοντας, ωστόσο "Πέρασα ένα στάδιο που ό,τι έβλεπα στην τηλεόραση στεναχωριόμουν που δεν το ζηλεύω. Υπήρχαν πράγματα που ήταν χάλια".





Παράλληλα, αποκάλυψε το πόσες φορές βίωσε «αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά και ασυνέπεια, σε προτάσεις συνεργασίας.

Ο Πρόδρομος Τοσουνίδης μίλσε και για τον πατέρα. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως "με τον μπαμπά μου είχαμε πάντα μια σχέση που τσακωνόμασταν κλπ. Όταν είδα την παράσταση «Ο Εμποράκος» του Άρθρους Μίλερ με τον Κώστα Καζάκο αγάπησα τον πατέρα μου. Στην παράσταση αυτήν. Του το είπα αν και εκείνος μου είπε «καλά, καλά, αργότερα». Τώρα του το είπα ξανά γιατί ο πατέρας μου έχει πάθει εγκεφαλικό και μπορώ να του λέω ότι θέλω γιατί δεν μου απαντάει, δεν μιλάει. Οπότε του λέω, «μπαμπά στεναχωριέσαι που δεν μιλάς;» και συνεχίζω «μην μιλάς, πολλά μας είπες τόσο καιρό! Τώρα θα λέω εγώ». Θέλω να πω όμως ότι εκεί αγάπησα τον πατέρα μου".

Ο Πρόδρομος Τοσουνίδης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, όπου όπως ανέφερε με χιούμορ ήταν ο μικρός "εξορκιστής" αλλά και για την σχέση του με τους γονείς του. "Μεγάλωσα σε μία οικογένεια που η μητέρα μου ήταν άνθρωπος της εκκλησίας, είχε τις αρχές από την οικογένειά της. Όλα τα θέματα ή τα προβλήματα που είχα στην εφηβεία δεν μπορούσαν εύκολα να τα κατανοήσουν. Αυτό, όμως, δεν τους κάνει κακούς γονείς. Πήρα και παίρνω αγάπη από τους γονείς μου" είπε.



Τέλος, μίλησε μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Η τρελή του Σαγιό», στην οποία συμμετέχει και εξήγησε με ποιο τρόπο η συνάδελφός του, Ευαγγελία Μουμούρη τον «βοήθησε» να επιστρέψει και πάλι στην τηλεόραση, με τη σειρά «Τρία Μίλια».

