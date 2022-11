Τοπικά Νέα

Κακοποίηση ζώου: Κλώτσησε γάτα από τη βάρκα του και την έριξε στη θάλασσα

Άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες περιστατικά που σημειώνονται στην χώρα μας. Η καταγγελία και η σύλληψη 66χρονου.

Για κακοποίηση ζώου συνελήφθη 66χρονος, στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Κατηγορείται ότι καθώς βρισκόταν πάνω στο αλιευτικό του σκάφος κλώτσησε μία γάτα με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στα νερά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από ιδιώτη, που απευθύνθηκε στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Ακολούθησε η σύλληψη του 66χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ το γατάκι περισυνελέγη και μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη, χθες το βράδυ, στο λιμάνι των νέων Μουδανιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Πολυγύρου.

