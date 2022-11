Αθλητικά

Μαραθώνιος - Κωνσταντινοπούλου στον ΑΝΤ1: Είπα πως θα τερματίσω ό,τι και να γίνει… (βίντεο)

Συγκινεί η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε στον 39ο Μαραθώνιο, έχοντας νικήσει τον καρκίνο με τον οποία διαγνώστηκ, λίγους μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Δευτέρας η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η πρώτη αθλήτρια που πέρασε την γραμμή του τερματισμού του 39ου Μαραθωνίου της Αθήνας, έχοντας νικήσει το μυελώδες καρκίνωμα με το οποίο διαγνώστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, αναφερόμενη στην περιπέτεια με την υγεία της, «είχα διακόψει τον αθλητισμό, γιατί είχα γεννήσει. Έγινε η διάγνωση 4 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού. Όλοι χαίρονται με τον ερχομό ενός παιδιού, εγώ δεν μπορούσα να χαρώ. Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το χειρότερο σενάριο».

Σε ότι αφορά τον Μαραθώνιο και την πρωτιά της στις γυναίκες, μάλιστα με χρόνο που την έφερε στην πρώτη 20άδα των επιδόσεων σε όλους τους Μαραθώνιους, η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου είπε ότι δεν το πίστευε πως τερμάτισε πρώτη, λέγοντας χαρακτηριστικά «αγκάλιασα τον άνδρα μου και πέρασε ένα λεπτό, αφότου τερμάτισα, όταν άρχισα να τσιρίζω», λέγοντας πως μαζί της έκλαιγε με δάκρυα χαράς και ο σύζυγος της.

«Ξεκίνησα με το σκεπτικό πως ότι και να γίνει, θα τερματίσω στο Καλλιμάρμαρο, όποια κι αν ήταν η επίδοση μου», είπε η μαραθωνοδρόμος, η οποία αναφέρθηκε με θέρμη και για τον κόσμο που βρισκόταν κατά μήκος της διαδρομής επαινώντας τους αθλητές που έτρεχαν τα 42,195 μέτρα της διαδρομής.

Σημείωσε ότι «Πήρα πολλή μεγάλη δύναμη και ενέργεια από τον κόσμο. Μου αρέσει να επικοινωνώ μαζί τους, τους χαιρετάω, τους χειροκροτώ κι εγώ».

